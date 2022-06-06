家族12人皆中一中校友 錄取台大醫科又成父親學弟

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中一中學生吳語堂是家族中第12人就讀中一中，他今天錄取台灣大學醫學系，又成為父親的學弟。中一中學生李宜倫小時候常和外公一起組裝電器，也如願錄取台大電機系。

台灣大學申請入學今天放榜，台中一中共有8人錄取台大醫科，共86人考取台灣大學。其中，考取台大醫科的吳語堂，家族中多達12人都就讀台中一中，第一代的爺爺是台中一中大學長，而吳語堂則是第12名就讀的小學弟。

吳語堂表示，父母都是醫生，他在寒假期間也曾到醫院擔任志工，了解醫療對社會的重要性，又看到父母在疫情期間扛下社區防疫重責，心想若能成為醫生，將是對社會最好的回饋。

起先，吳語堂在模擬考的成績並不理想，憂心無法考取醫學系，他在高三開學後擬定讀書計畫。他說，按部就班複習，成績也逐漸進步，平時會透過看電影、打籃球、聽音樂紓壓。

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中一中學生李宜倫小時候就對機器運作原理充滿好奇，常和在水電行工作的外公一起組裝電扇、冷氣機等，這次錄取電機系。他分享讀書過程，高一、二參加籃球隊、科展等其他活動，升高三的暑假是關鍵時期，恰好碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情哪邊都不能去，全新投入學測複習，固定作息、排定讀書計畫，趁著暑假期間地毯式複習一輪。

台中一中校長林隆諺指出，校方輔導教師群在3至5月初進行約500人次的生涯個別與團體諮商、審查資料批閱與親師諮詢，辦理模擬面試外，更邀請大學教授、醫師、專家學長到校，進行實戰演練，協助學生在申請入學獲得好成績。（編輯：郭諭儒）1110606