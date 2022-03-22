六龜高中繁星8人上榜 學生憂離家求學缺人務農

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）六龜高中是高雄市唯一偏鄉市立高中，今年繁星有8名學生上榜。相較於市區學生放榜後開心慶祝，六龜高中幾名務農家庭學生，卻擔心離家求學後，家中農務會少一人幫忙。

111學年度大學繁星推薦管道今天公告第1類至第7類學群錄取結果，高雄市教育局今天發布新聞稿指出，六龜高中是高雄市唯一偏鄉市立高中，且屬於極度偏遠類型，今年繁星共有8名同學上榜，文組藝術理工皆有。

其中上榜的朱庭佳錄取中國醫藥大學生物醫學影像暨放射科學系，曾錦濠則是靜宜大學應用化學系，2人都將到中部唸大學。而從高中1年級就立志要走向藝術科系的李純珍，則選擇到國立台南藝術大學就讀。

不過，來自務農家庭的學生，卻擔心自己離家求學後，家中會少一個人幫忙務農。曾錦濠曾對校長梁華蓁吐露心情，表示上榜後心裡很糾結，擔心自己遠赴台中就學，無法幫助父親務農。

梁華蓁說，偏鄉學生在選校系時，與市區學子不同，不少學生會考量家中農事人力需求，或考量家庭經濟，而選擇就近的學校就讀。她鼓勵這些孩子，要評估規劃自己的未來，如果學費負擔需要幫忙，學校也會給予協助。

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另名曾受到扶輪社扶助，與父親相依為命的葉蓓臻，在繁星時選擇社會發展學系，未來也想走向社工相關工作反饋社會，孝順的她選擇就近在國立屏東大學就讀，因為希望自己能經常回家看望父親。

梁華蓁說，六龜高中的準大學生，多半以家人及環境做選擇校系優先考量，這在都會地區相對少見，學校也很期待這些學生們未來習得一技之長，能返鄉生根，為六龜地區帶來新能量。（編輯：郭諭儒）1110322