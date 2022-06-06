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旗美高中第一人 內門麵攤子弟繁星錄取牙醫系

2022/6/6 17:55（6/6 18:11 更新）
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國立旗美高中表示，內門麵攤子弟范傑霖（右）錄取高醫牙醫系，成為旗美高中首名繁星錄取醫、牙科系學生；自學搭配到校課程的徐和（左）則以57級分錄取台大機械、陽明交大資工系。（旗美高中提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月6日
國立旗美高中表示，內門麵攤子弟范傑霖（右）錄取高醫牙醫系，成為旗美高中首名繁星錄取醫、牙科系學生；自學搭配到校課程的徐和（左）則以57級分錄取台大機械、陽明交大資工系。（旗美高中提供）中央社記者曾以寧傳真 111年6月6日
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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄大旗美地區學子升學傳佳績。內門麵攤子弟范傑霖錄取高醫牙醫系，成為旗美高中首名繁星錄取醫、牙科系學生；自學搭配到校課程的徐和則以57級分錄取台大機械、陽明交大資工系。

國立旗美高中今天發布新聞稿指出，范傑霖與徐和分別畢業於內門國中與美濃國中，各自以5A優秀成績，放棄到市區名校就讀，就近入學旗美高中；2人在學校規劃的「社區深耕優秀學生獎勵計畫」下，3年來獲得學校豐厚獎學金，在校內外也都有優秀表現。

內門區沒有執業牙醫，麵攤子弟范傑霖奮力進入高雄醫學大學牙醫系。認真向學、表現優異的他3年來幾乎穩守全校第一，更曾代表學校獲得高中數理及資訊學科能力競賽生物組佳作，及全國高級中等學校全國英文作文優勝，最終以校內學業總成績1%，學測54級分的優秀成績，順利以繁星推薦獲得錄取。

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徐和則是延續國中時期，在家自學，同時也會到旗美高中參加英文、體育等課程，並不定期接受學校其他學習指導，學測順利考獲57級分、數學更拿下滿級分佳績；因對資訊與機械工程有興趣，申請台大機械系、陽明交大資工系與機械系，及成大航太工程等科系，均獲錄取，最後決定選擇進入陽明交通大學資工系就讀。

旗美高中校長彭昕鋐說，大旗美地區相對偏遠，范傑霖與徐和的表現對所有學生與家長是最好的啟示，不但提醒所有同學，只要肯努力，成功機會一定掌握在自己手上；家長也不用再擔心偏鄉教育資源不足，學校設備與師資並不不亞於市區學校，並將持續扮演大旗美地區教育領頭羊的角色，讓孩子都能美夢成真。（編輯：陳仁華）1110606

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