國中會考自然科 月相牌、高山上洋芋片包變化入題

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（中央社記者陳至中台北22日電）國中教育會考第二天自然科，出現許多日常生活題材，包括高山上洋芋片包的變化、月相卡牌遊戲等，考驗學生整合不同學科概念的能力。

教育部今天邀請多名資深教師分析自然科試題，根據書面資料，自然科圖表題占6成，試題排列前面是基本題，後面逐漸加難，發展到高層次的活用題。

許多題目融入生活經驗，包括高山因氣壓變化，導致密封的洋芋片包變得鼓鼓的；以及從海邊海浪變化，判斷滿潮和乾潮時間；也有出現「月相卡牌」遊戲與農曆日期的關係，並延伸到玩卡牌時神經傳遞路徑的生物科內容。

解題老師指出，月相卡牌遊戲雖未必每名學生都玩過，但仔細閱讀題本文字，再加以思考推理，就可得到正確答案。這類題目可評量學生閱讀理解、判讀圖表、思考推理及整合學科重要觀念的能力。

另外，今年國中會考是首度以108課綱命題，解題教師觀察到，總題數降低為50題，並加入跨科內容，題型分布與往年差異不大。（編輯：陳仁華）1110522