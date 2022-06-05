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111年會考
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111年會考2/40

國中會考補考參考答案公布 15日開放查詢成績

2022/6/5 14:53
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（中央社記者許秩維台北5日電）111年國中教育會考補行考試今天舉行完畢，會考補考試題與參考答案已公布於全國試務會網站及國中教育會考網站，6月15日上午8時起開放網路查詢成績。

教育部發布新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，國中教育會考於6月4日、5日辦理補行考試，今天中午考完後，各科試題及參考答案已公布於全國試務會網站（http://neac.rcpet.edu.tw）及國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu.tw/）。

教育部提到，5月21日及22日舉辦的國中教育會考，維持原規劃時程，於6月10日上午8時起開放網路查詢成績及寄發成績單；至於會考補考則於6月15日上午8時起開放網路查詢成績，6月17日寄發紙本成績單。

考量高中及五專各入學管道的多數招生作業須配合會考（含補行考試）成績公布時程，教育部表示，各高中直升入學的報名由原訂6月2日至10日，順延為6月7日至15日；另外，技優甄審入學放榜、特色招生專業群科甄選入學放榜等招生時程均配合順延1週，考生可上111年國中畢業生適性入學宣導網站（https://adapt.k12ea.gov.tw/）查詢。（編輯：陳仁華）1110605

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