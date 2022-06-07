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國中會考答對題數對照表出爐 國文社會A++只能錯兩題
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國中會考答對題數對照表出爐 國文社會A++只能錯兩題

2022/6/7 19:51（6/7 20:25 更新）
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台師大心測中心7日公布111年國中教育會考等級加標示與答對題數對照表。圖為考生步出試場。（中央社檔案照片）
台師大心測中心7日公布111年國中教育會考等級加標示與答對題數對照表。圖為考生步出試場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者許秩維台北7日電）台師大心測中心今天公布111年國中教育會考等級加標示與答對題數對照表，考生可依表查詢，例如各科想拿到精熟等級中最高的A++，至少須答對的題數。

台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心今晚與國中教育會考網站公布111年國中教育會考正式考試的「等級加標示與答對題數對照表」，國中教育會考成績等級分為「精熟（A）」、「基礎（B）」及「待加強（C）」；精熟和基礎等級還包含「++」和「+」等2種標示，「++」指該等級前 25%，「+」指該等級前26%至50%。

根據對照表顯示，今年國中會考正式考試國文科要達精熟（A）門檻至少要答對36題，A++門檻為40題，等於考生最多能錯2題；社會科（A）精熟門檻為答對48題，A++門檻為52題，等於至多能錯2題；自然科精熟（A）門檻為答對43題，A++門檻為47題，考生至多能錯3題。

英語科有聽力測驗、數學科有非選擇題，因此需要加權計算。

英語科成績包含閱讀和聽力測驗，以閱讀80%、聽力20%來計算加權分數，閱讀要達精熟等級的門檻需答對37題，聽力等級僅分基礎和待加強，要達基礎等級的門檻為13題；英文科整體成績若要達到精熟（A），加權分數需達88.84分，如要拿到A++，加權分數則需達96.28分。

數學科包含選擇題和非選擇題，以選擇題85%、非選擇題15%來計算加權分數，數學科整體成績若要達到精熟（A）等級，加權需達80.5分，如想拿到A++，加權後需達96.6分。（編輯：吳協昌）1110607

（台師大心測中心提供）
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（台師大心測中心提供）
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（台師大心測中心提供）
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