更多編輯台推薦新聞：
塞爾蒂克3俠聯手 NBA總冠軍賽2比1領先勇士
運動

塞爾蒂克3俠聯手 NBA總冠軍賽2比1領先勇士

戰事促烏克蘭台灣深化往來 基輔北京戰略夥伴關係蒙陰影
國際

戰事促烏克蘭台灣深化往來 基輔北京戰略夥伴關係蒙陰影

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
111年會考
新聞專題
111年會考1/43

國中會考成績出爐 網路查詢看這裡

2022/6/10 08:58（6/10 10:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國中教育會考10日上午8時起開放網路查詢成績。圖為考生在師大附中試場內答題應試。（中央社檔案照片）
國中教育會考10日上午8時起開放網路查詢成績。圖為考生在師大附中試場內答題應試。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北10日電）國中教育會考今天上午開放網路查詢成績，參與補考的考生則要等到15日才能查。今年受到COVID-19疫情與補考影響，高中職相關升學期程多順延一週。

國中會考已於5月21日、22日舉辦完畢，全國考生將近20萬人，其中受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，有約4000人安排6月4日、5日補考。

今天上午8時起開放5月21日、22日參與正式考試的學生網路查詢成績（查詢管道：國中教育會考網站國中教育會考全國試務會網站）。台師大心測中心副主任曾芬蘭接受中央社電訪表示，今天同步公布各科3等第（精熟、基礎、待加強）人數百分比等統計資訊，對照7日公布的「等級加標示與答對題數對照表」，方便考生後續選填志願參考。

教育部日前宣布，由於疫情和補考，111學年度高中職、五專升學作業期程，例如特色招生考試分發入學、免試入學等，都順延一週。

國中教育會考主要是用來鑑定國中3年的學力，並作為高中職補救教學的依據，但全國15個就學區，都將會考列為免試入學超額比序的項目之一，且各區比法不同。以基北區為例，採108積分制，會考成績占36積分（按等級加標示轉換，各科最高7分；寫作測驗最高1分），多元學習表現和志願序另外各占36積分。（編輯：謝雅竹）1110610

（圖取自國中教育會考全國試務會網頁neac-1.rcpet.edu.tw）
（圖取自國中教育會考全國試務會網頁neac-1.rcpet.edu.tw）
（圖取自國中教育會考全國試務會網頁neac-1.rcpet.edu.tw）
（圖取自國中教育會考全國試務會網頁neac-1.rcpet.edu.tw）
延伸閱讀
國中會考111年試題及解答一覽國中會考答對題數對照表出爐 國文社會A++只能錯兩題會考補考成績15日公告 五專優先免試時程配合順延國中會考英語科首見查字典題 考「酸民」行徑
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀