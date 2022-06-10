國中會考成績出爐 網路查詢看這裡

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（中央社記者陳至中台北10日電）國中教育會考今天上午開放網路查詢成績，參與補考的考生則要等到15日才能查。今年受到COVID-19疫情與補考影響，高中職相關升學期程多順延一週。

國中會考已於5月21日、22日舉辦完畢，全國考生將近20萬人，其中受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，有約4000人安排6月4日、5日補考。

今天上午8時起開放5月21日、22日參與正式考試的學生網路查詢成績（查詢管道：國中教育會考網站或國中教育會考全國試務會網站）。台師大心測中心副主任曾芬蘭接受中央社電訪表示，今天同步公布各科3等第（精熟、基礎、待加強）人數百分比等統計資訊，對照7日公布的「等級加標示與答對題數對照表」，方便考生後續選填志願參考。

教育部日前宣布，由於疫情和補考，111學年度高中職、五專升學作業期程，例如特色招生考試分發入學、免試入學等，都順延一週。

國中教育會考主要是用來鑑定國中3年的學力，並作為高中職補救教學的依據，但全國15個就學區，都將會考列為免試入學超額比序的項目之一，且各區比法不同。以基北區為例，採108積分制，會考成績占36積分（按等級加標示轉換，各科最高7分；寫作測驗最高1分），多元學習表現和志願序另外各占36積分。（編輯：謝雅竹）1110610

（圖取自國中教育會考全國試務會網頁neac-1.rcpet.edu.tw）