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德總理促歐盟與美達成貿易協議 迅速解決關稅問題

2025/7/3 21:39
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（中央社柏林3日綜合外電報導）德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天敦促歐洲聯盟（EU）與美國就雙邊關稅問題達成「快速、簡單」的協議，目前距離談判截止日僅剩下數天時間。

法新社報導，梅爾茨在柏林表示：「與其尋求冗長複雜、需要數月談判的協議，不如達成1個快速、簡單的解決方案」。歐盟主管貿易事務的執行委員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）目前正在華府，希望敲定協議。

梅爾茨指出，歐盟需要快速達成協議，「以減輕企業面臨的過高關稅負擔」。

他還說，目前的談判「並非關乎一個詳盡的貿易協議」，而是要「快速解決關稅爭端」。

他表示，需要快速達成協議，「尤其是針對我國關鍵產業：化工、製藥、機械工程、鋁、鋼鐵和汽車」。

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如果歐盟無法在川普「對等關稅」90天寬限期7月9日屆滿前達成協議，除了10%基準關稅，其大部分輸美商品將被額外徵收20%關稅。

德國央行上月警告，一旦與美國的貿易戰升級，歐洲最大經濟體德國可能再面臨2年的衰退。（譯者：施施/核稿：陳政一）1140703

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