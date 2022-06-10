國中會考考生變少、寫作較難 5A6級分人數減

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（中央社記者陳至中台北10日電）111年國中教育會考成績揭曉，獲得最高5A、寫作6級分的考生僅939人，占0.49%，比去年減少許多。台師大心測中心分析，原因在於考生「母數」減少，以及今年寫作測驗較難拿到6級分。

台師大心測中心今天公布111年國中教育會考統計數據，全國共有939人獲得最高的5科精熟、寫作6級分（5A、6級分），占全部考生0.49%。

去年（110年）會考有1513人拿到5A6級分，占0.76%，今年無論人數、占比都下降。心測中心副主任曾芬蘭分析，主要是受少子女化影響，總考生人數減少，加上COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，有約4000人安排補考，導致「母數」較去年少了許多。

另一個原因是寫作測驗，曾芬蘭表示，根據閱卷教師分析，今年題目「多做多得」要寫得深刻不容易，拿6級分的標準很高，就連很多教師都認為自己拿不到6級分。曾芬蘭認為，能拿到5級分就是「上卷」了，應把5、6級分人數一起看，今年考生表現和歷年沒有太大差異。

曾芬蘭表示，比起追求5A，教育界花更多心力在「減C」，也就是減少各科拿到「待加強」的人數。103年至今，數學、社會、英語科減少幅度較明顯，數學科有6.7個百分點，社會科有6.2個百分點，英語科則是5.9個百分點。

今年是108課綱命題的第1年，數學科有26.69%學生「待加強」，媒體問及是否新課綱考題較難？曾芬蘭表示，近年國中數學教育付出相當多的努力，從數學「待加強」人數減少的趨勢來看，已有長足的進步，但當然還是希望更好。

閱卷教師代表、台師大數學系教授謝豐瑞提到，原本預期新課綱下的非選擇題，要拿到3級分都不容易，但實際閱卷下來，發現不少學生可以拿到最高的6級分。

謝豐瑞說，許多國中教師和她分享，學校對新課綱很緊張，給學生練習的考題，甚至比會考實際考出的難很多，付出的心力有獲得成果。（編輯：陳政偉）1110610