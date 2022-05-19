分流國中會考學生 新北鼓勵穿制服應試

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新北市光復高中19日模擬演練國中教育會考防疫措施，考場所有人需全程戴口罩、試場4個角落窗戶開啟保持通風，現場也演練進入考場分流動線、人員管制、量體溫、啟用備用試場等情形。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月19日

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市府教育局今天表示，3萬餘名學生參加國中教育會考，考場都配紅外線熱像儀，偵測應試學生體溫。為快速辨識與分流，鼓勵學生穿制服應試，未穿制服者則須主動出示准考證。

教育局表示，全市應考人數為3萬764人，共開設29個考場學校、996間試場。因應疫情變化，要求全部考場學校務必完成模擬演練並備妥防疫物資，在不開放家長陪考下，讓考生順利完成考試。

市長侯友宜下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明時表示，因應考試開放居家隔離、居家檢疫及自主防疫考生、現場測量發燒或呼吸道症狀等考生應考，第二類備用試場共274間，每名監試委員全程穿隔離衣監試，另備妥鄰近的4所備用考場學校供臨時調度。

光復高中今天模擬演練考場及準備情形，包括進入考場分流動線、人員管制、量體溫、啟用備用試場、試場開門窗與開啟冷氣、中午使用防疫隔板用餐等。

教育局說，20日下午3時至5時開放看考場，但不開放家長陪同，另開放申請特殊應考服務家長（攜陪考證）至考場認識環境。請考生先瞭解交通動線並詳閱簡章作答注意事項及試場規則。提醒學生考試當天在教室用餐時勿交談，並注意用餐前後的手部清潔消毒。（編輯：唐聲揚）1110519

國中教育會考即將登場，新北市光復高中19日模擬演練考場及準備情形，包括中午讓學生使用防疫隔板用餐等。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年5月19日