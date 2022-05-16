視察國中會考防疫演練 鄭文燦要求確保防疫安全

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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）國中會考將於21、22日登場，桃園市長鄭文燦表示，桃園考區今年共2萬763人報名，他今天視察發燒考生進出考場動線規劃、備用試場安排等，並請所有考場學校加強防疫教育訓練。

鄭文燦下午前往桃園區陽明高中，視察「111年國中教育會考因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情預防演練」表示，若有匡列居家隔離、居家檢疫或自主防疫考生，將安排至第二類備用試場應試，依類型區分每間試場最少容納12名、最多安排36名考生應試，若考生為確診者，則於解隔後參加補考。

鄭文燦指出，由於未開放親友陪考，桃園各國中將成立「考生服務隊」，每校也設置1名安全維護人員，協助考生訂購午餐及協助各項應試事宜，教育局也為考生準備防疫用餐隔板，原則上將安排考生在原試場教室用餐，避免群聚也減少飛沫感染的可能。

鄭文燦說，桃園市各國中9年級學生及各補習班9年級課程，從14日起停止實體課程，改採線上教學，讓考生專心衝刺，也避免被匡列而影響考生的考試權益。

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鄭文燦表示，環保局環境清潔稽查大隊將於20日至22日連續3日，動員防疫消毒隊員176人次，針對24所考場（含2所備用考場）公共環境，執行防疫消毒作業，試場座位及考生室內休息區也將由各考場人員完成消毒，以確保考場防疫工作滴水不漏。

教育局長林明裕表示，國中教育會考前1日下午開放家長及考生前往考場學校查看試場位置，但不得進入試場，各考場校門入口處都設置體溫量測站，考生須全程佩戴口罩，若額溫達攝氏37.5度、耳溫達38度即安排到「第二類備用試場」應考。為配合防疫工作，請考生務必提早半小時以上抵達，避免因入場檢查及量測作業影響考試時間。（編輯：李錫璋）1110516