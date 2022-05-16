國中會考生5/20前確診未解隔 可參加6/4、6/5補考

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（中央社記者許秩維台北16日電）教育部今天表示，居隔、居檢、自主防疫等會考考生，將安排在第2類備用試場應試；5月20日前確診尚未解隔或快篩陽性但未經PCR檢驗者，應參加6月4日、5日的補考。

111年國中教育會考將於5月21日、22日舉行，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，教育部今天舉行記者會，說明會考防疫措施。

教育部國民及學前教育署長彭富源表示，國中會考將設立第2類備用試場，每間以安排8至20名考生為原則，提供居家隔離、居家檢疫、自主防疫及現場發燒或有呼吸道疾病的考生應考；居隔、自主防疫、居檢考生前往試場，除了搭乘防疫計程車，也可依地方衛生局規劃或指示，由同住親友接送或自行前往考場。

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彭富源指出，上述考生如由親友接送，考量車內為密閉空間，車上非考生者僅能有駕駛1名，不可有其他人員陪同，駕駛須為居家隔離、自主防疫或居家檢疫考生的同戶同住者，車上人員應全程佩戴口罩，考生坐於後座、不可飲食，維持手部衛生。

為保障確診考生權益，彭富源提到，於5月20日（含）前確診尚未解隔離、快篩陽性但未於5月20日（含）前經PCR檢驗或未獲PCR檢驗結果的考生，將連同大陸考場，於6月4日、5日參加補行考試，參加補考者，入學時採外加名額錄取；前述考生若私自參加5月21日、22日的會考，經查證屬實，將取消其考試資格且不得參加補考。（編輯：管中維）1110516