新北：九宮格參考用 國高中快篩陽全班得採線上

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新北市長侯友宜（圖）10日主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會指出，新北新增確診個案1萬6906人、居家隔離1萬4170人、居家照護6萬6003人。中央社記者王鴻國攝 111年5月10日

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（中央社記者王鴻國、沈佩瑤新北10日電）教育部公布國高中學生確診採座位九宮格匡列停止到校，引發外界議論，新北市長侯友宜表示，九宮格當「參考用」，國高中學生快篩陽得實施全班3天居家線上教學。

侯友宜今天主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會指出，新北今天新增確診個案1萬6906人、居家隔離1萬4170人、居家照護6萬6003人。

他表示，國高中有學生快篩陽就立即啟動校園的自主應變作為，教育部校園防疫的九宮格規範，他已指示當「參考用」，要看實際在班上整個狀況，哪有孩子坐得住，不會趴趴走，不要把很多一個固定化的東西套進來，因為很多應變執行是要彈性處理快速反應。

他表示，為孩子健康跟安全，國高中快篩陽個案所屬班級得實施全班3天居家線上教學；教育局授權學校視疫情採實體、線上分流教學，學生防疫假不列入出缺勤紀錄；國小、幼兒園有學生快篩陽就暫停實體課程3天，授權各校彈性實施實體、線上分流教學，招收國小以下學生的補習班、安親班（課照中心），也比照學校自主停課3天。

他表示，根據各縣市醫療院所每萬人口急性一般病床數，新北市僅高於金門縣，醫療量能是全國倒數第2，從4月11日到5月1日確診個案8萬7196人，其中92%約7萬多人採居家照護，如果居家照護慢了1週實施，新北市醫療量能早被沖垮。

他對媒體詢及對衛福部長陳時中視察衛福部台北醫院的意見時表示，新北市開設37處社區篩檢站，全國最多，量能不夠會繼續開，但量能總會達到一定的程度。因此，中央12日啟動3項對象快篩陽視同確診，其他的部分也應一併作思考。

他表示，快篩陽視同確診，只要把系統傳遞明確化，醫療就可快速介入，不會增加醫護同仁負擔，市民也不用排長龍等待採檢，還可以把醫療量能用來守好中重症、高風險族群。因此，陳時中下次如果要來新北看，可以通知他帶看中央很多沒有解決的問題。（編輯：李錫璋）1110510

新北市長侯友宜10日在疫情說明會指出，有學生快篩陽就立即啟動校園的自主應變作為，國高中快篩陽個案所屬班級得實施全班3天居家線上教學。中央社記者王鴻國攝 111年5月10日