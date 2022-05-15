避疫情高峰 教團建議中小學停課2週或至學期末

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（中央社記者許秩維台北15日電）立法院法制局日前建議，高中以下學校評估停課至5月底或學期末。教師團體也認為可評估暫停實體課至5月底或學期末，校長團體則建議5月23日起停課2週再觀察。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，各級學校確診學生漸增。媒體報導，立法院法制局日前提出研究報告，建議高中以下學校宜評估直接停課至5月底或學期末的可行性，避免短期內反覆停課、復課，徒增染疫風險並減少師生困擾。

中華民國中小學校長協會理事長張信務今天接受中央社記者訪問時表示，近期受疫情影響，部分班級陷入停課、復課的不斷循環中，更有不少學生自主停課在家，造成老師教學和學校運作上的困難。

張信務建議，在疫情高峰期暫停實體課改為線上教學，可讓學生減少感染的風險，因此將發文給教育部，建議在這週末國中會考結束後，自5月23日起停課2週到6月5日，之後再讓學生回校進行期末課程與評量，若屆時疫情仍嚴峻，再評估是否暫停實體課至學期末。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良指出，近期接獲不少教學現場的意見，有的同意全面停課，但也有不同意的；據他觀察發現，目前教學現場似乎是「停課」聲量較大，呼籲疫情指揮中心參採教學現場意見，並考量國際趨勢、數據，評估暫停實體課至5月底或學期末。

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侯俊良也提醒，疫情指揮中心提出校園防疫政策時，務必聆聽並蒐集教育部與教學現場的意見；先前學校要強化防疫、又要處理停課、線上教學，已忙得不可開交，後續還要處理居隔、快篩試劑等事宜，也會影響到教學工作，建議指揮中心提出配套，不該把所有防疫壓力下放到教學現場。

國教行動聯盟家長部部長王瀚陽提到，教育部對停課標準給予寬鬆規定，但地方教育局處和學校又有不同標準，家長無所適從；日前詢問協會家長意見，多支持中小學改全面遠距，呼籲教育部統合中小學全面遠距教學規範，並協同勞動部從寬認定，讓家長請防疫照顧假可支薪。（編輯：管中維）1110515