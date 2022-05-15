新北：沒有叫不動 市府和18家責任醫院同心防疫

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新北市長侯友宜（中）15日視察消防局防疫派遣中心，他受訪時表示，在18家急救責任醫院同心齊力下，迄今一起守住疫情，沒有所謂「叫不動」，市府對醫院心存感激。中央社記者王鴻國攝 111年5月15日

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（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市長侯友宜今天視察消防局防疫派遣中心，並肯定輕重症分流的努力。他接受媒體聯訪時表示，沒有「叫不動」，18家急救責任醫院和市府同心齊力，迄今一起守住疫情。

侯友宜視察消防局防疫派遣中心，消防局簡報指出，新北市確診人數突破2萬人，也讓119話務量爆增，從每天平均1000通電話爆增至每天超過5000通，救護案件從每天平均500件，增加到700多件。

消防局表示，為保持各醫院醫療量能，消防局執行防疫案件「輕重症分流」，一方面將重症民眾快速送醫，一方面針對不需送醫案件進行轉介和關懷。消防局線上執勤救護車總共108輛，必要時可以最大量120輛救護車執行勤務，另已整備災情勘查車70輛，可隨時投入防疫載運勤務。

侯友宜肯定並慰勉同仁辛勞，他接受媒體聯訪時被問到有媒體報導醫福會執行長王必勝指分析地方設置COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢站，台北和新北市府明顯叫不動地區醫院和大型教學醫院，只能以市聯醫體系咬牙苦撐。

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侯友宜表示，在18家急救責任醫院同心齊力下，迄今一起守住疫情，沒有所謂「叫不動」，從119派遣中心連絡醫院就馬上收治病患，就可以看出「沒有叫不動」，18家急救責任醫院積極主動全力以赴，不但配合，還做得更細膩到位，市府對醫院心存感激。

他表示，新北市續增2處社區篩檢站將於5月16日起正式運作，但以新北每天確診新增2萬多例，再增加2處，篩檢量能也只是有限，也只是小數目，以三重聯醫快篩陽PCR比例已達97%，因此，為減輕醫護人員負擔，不是一再增加篩檢站，而是快篩陽等同確診才是正確方向。（編輯：方沛清）1110515