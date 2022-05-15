澄清雙北醫院叫不動 王必勝喊話防疫下樓梯要穩

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（中央社記者陳婕翎台北15日電）媒體報導醫福會執行長王必勝評論「雙北醫院叫不動」，遭新北市長侯友宜批評潑冷水；王必勝晚間澄清，沒有特別指哪個縣市，現在防疫處於下樓梯階段，彼此合作重要，不是做不來就都不做，直接往下跳。

侯友宜今天接受媒體聯訪時，被問到有媒體報導衛福部醫福會執行長王必勝分析地方設置COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢站，台北和新北市府明顯叫不動地區醫院和大型教學醫院，只能以市聯醫體系咬牙苦撐。

侯友宜當下回應，在18家急救責任醫院同心齊力下，迄今一起守住疫情，沒有所謂「叫不動」，18家急救責任醫院積極主動全力以赴，不但配合，還做得更細膩到位，市府對醫院心存感激。他認為此話傷透第一線的心。

王必勝今晚在臉書（FaceBook）回應，他的意思是「地方政府平時就應該跟轄區各醫療院所保持良好的關係，要有實務的合作經驗，需要時才能發揮良好效率。」並沒有特別指哪個縣市。他說，全國的醫療院所及醫事、衛政人員，尤其北北基桃，這波疫情下非常辛苦，應一起奮鬥下去。

王必勝表示，政策都可以討論，速度也可稍微調整，但不是做不來就什麼都不要做，直接往下跳。希望不要有太陡峭的確診上升，造成太大的混亂和資源的擠壓，所以沿路的抵禦措施都有它的意義和重要性。

王必勝說，社區PCR篩檢站的設置原本就是各縣市政府的業務。設的夠不夠，需不需要加開，看看採檢處所排隊的人是否排的太長就大概知道。政府當然不希望民眾為了做PCR而等待的太辛苦，所以希望再增加量能或加設採檢站。

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王必勝表示，為了疏解這樣的狀況。需要什麼資源，也由中央和地方一起努力協調。當然每個縣市樣態不同，需要廣設還是集中，用什麼方式進行，是應該因地制宜。現階段的防疫就像下樓梯，要一階一階穩定的降下來。

他說，很多政策也許幾週甚至幾天就會調整或改變，但在改變之前，無論幾天，都應該把本份的工作做好，而不是不做等著改變。最後，他不忘喊話「步伐一致，謹慎穩健的邁向終點。」（編輯：陳清芳）1110515