北市高中以下停課否 游淑慧拜會柯文哲討論3方案

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（中央社記者黃麗芸台北17日電）疫情延燒，台北市高中以下是否停課引發各界關注。國民黨台北市議員游淑慧今晚表示，下午拜會市長柯文哲並提出「實虛結合」等3方案討論，將待台北市教育局研擬後公佈。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延燒，針對外界關切北市高中以下是否停課2週，柯文哲下午到台大醫學院體育館篩檢站視察受訪時表示，牽一髮動全身，現在大部分國中都已停掉實體課程，若小學生在家上課也關乎家長需在家照顧問題。

另，高中部分就牽涉到跨區就讀，雙北教育局長有在討論，也要跟教育部聯絡，還在觀察怎麼處理。

對此，游淑慧晚間在臉書發文表示，下午和擬參選桃園市長、國民黨前台北市議員羅智強去拜會柯文哲，羅智強除向柯文哲告別外，也針對北桃市政想法討論、交流。

游淑慧說，拜會結束前，她特別和柯文哲就校園防疫和是否停課問題討論，她提到應避免校園確診狀況日益嚴重，以及若暫時停止到校，則希望有配套措施，兼顧父母無法在家照顧孩子的狀況。

她表示，自己和柯文哲交換3種方案，分別為「撐過去、繼續到校上課，加強校園防疫措施」；以及「實與虛的結合」，老師一樣到教室上課，上課內容同步線上播出，選擇在家上課的或維持到校上課，由家長自行選擇，短期因應疫情高峰的措施，應不至於造成太多學習落差。

最後是「全部遠距教學、上課」，但開放學校電腦教室，讓父母無法在家照顧的學童，可以到學校電腦教室上自己班級的線上課程。

游淑慧表示，至於最後會怎麼決定，柯文哲承諾會盡快讓教育局研擬後再對外公佈。（編輯：李錫璋）1110517