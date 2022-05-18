中南部現PCR採檢潮 陳時中：必然趨勢不算疫情往南走

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）COVID-19本土疫情逐漸由北往南走，中部、南部縣市開始出現PCR採檢人潮，指揮中心指揮官陳時中今天再次提醒，台灣就是一日生活圈，不能算是疫情往南走，這是必然趨勢。

衛福部長陳時中今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會，列席報告業務概況，並備質詢。繼續審查食品安全衛生管理法部分條文修正草案、菸害防制法修正草案、傳染病防治法部分條文修正草案、物理治療師法部分條文修正草案及醫師法部分條文修正草案等案。

在會前聯訪有媒體詢問，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，近日台中、高雄確診數都各超過4000例，PCR人數增加，中央流行疫情指揮中心是否有觀察到疫情將往南走狀況，陳時中說，因為台灣就是一日生活圈，全國染疫狀況勢必會是一樣的，「不算往南走，這是必然趨勢。」

至於抗病毒口服藥是降低高風險染疫者重症重要手段之一，陳時中表示，台灣口服藥採購量占人口百分比達全人口約3.5%左右，與各國口服藥儲備情況相比不算低，但現在未雨綢繆很重要，會視疫情走向及國內用藥情況適時加購。

據指揮中心公布，全台5月確診死亡人數約有200多人，但有議員提出光雙北火化人數就有340人，質疑中央刻意隱瞞黑數，陳時中說，雖然並沒有相關資料，需要再查一下，但沒有必要隱瞞，台灣對於疫情數據一項都是公開的。

台灣近來疫情升溫，美國疾病管制暨預防中心（CDC）16日調升台灣疫情風險至最高第3級。陳時中認為，這是一個本來的分級方式，確診人數每百萬人到達多少就會有相關分級，台灣近期確診人數確實較多，等級自然會變高。

另外，針對台灣護師醫療產業工會日前在臉書發文表示，為不讓醫療資源停擺，很多護理人員選擇不快篩，他今天再次重申，醫院都有週期性採檢監測，現階段解決醫護人員模式是讓沒有在職護理人員返回醫療相關單位，可不用再來做執登，相信人數會增加，但還是有限。

衛福部醫福會執行長王必勝日前提到雙北叫不動地區大型醫院，新北市長侯友宜疑在臉書暗指王必勝高高在上，陳時中出面緩頰，王必勝會參與重要政策規劃、討論，但他的工作算是非常第一線的。至於外傳王必勝頻繁向雙北開嗆是有意爭取衛福部長位置，陳時中僅說：「我現在還在當部長」。（編輯：卞金峰）1110518