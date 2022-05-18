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確診數北降南升 陳其邁：與檢驗量能有關

2022/5/18 11:41（5/18 12:30 更新）
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國內COVID-19疫情延燒，醫師沈政男指病例數正在北降南升。高雄市長陳其邁（圖）18日上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，這與檢驗量能有關，北部檢驗量能受限，而高雄檢驗量能充足、檢驗密度也高，發現個案當然也增多。中央社記者蔡孟妤攝 111年5月18日
國內COVID-19疫情延燒，醫師沈政男指病例數正在北降南升。高雄市長陳其邁（圖）18日上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，這與檢驗量能有關，北部檢驗量能受限，而高雄檢驗量能充足、檢驗密度也高，發現個案當然也增多。中央社記者蔡孟妤攝 111年5月18日
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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）國內COVID-19疫情延燒，醫師沈政男指病例數正在北降南升。高雄市長陳其邁說，這與檢驗量能有關，北部檢驗量能受限，而高雄檢驗量能充足、檢驗密度也高，發現個案當然也增多。

沈政男昨天在臉書（Facebook）發文表示，高屏區與台北區的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診新增曲線，一個正在緩升，另一個正在緩降；而一升一降，就代表北部與中南部就要黃金交叉。

對此，陳其邁上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，高市府4月已有警告到北部地區旅遊要注意風險，但仍在母親節達到高峰，台灣一日生活圈，這也很難避免。

陳其邁指出，北部檢驗量能受限，PCR速度較慢，所以有一些人乾脆回高雄做PCR，因為高雄的檢驗速度較快；且高市府有提供診所快篩試劑，免費讓民眾篩檢，高雄PCR量能又充足，檢驗密度、強度都更高，當然發現的個案數也會更多。

陳其邁說，南北縣市在防疫的公共衛生手段都差不多，如保持社交距離、戴口罩、場域限制等，但早期診斷、發現及隔離，這點高雄市做得較好，也比別人快；現在重點不在病例數增加，而是如何確保中重症病人能及早發現並給予治療。

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陳其邁表示，高雄市有約500家居家照護診所，由基層診所承擔責任，做好輕重症分流，有一些縣市可能仍由醫院來做，這是不對的方向，在以輕症為主的疾病中，需要大量基層人力和服務。

他並強調，每個在高雄市染疫的患者，一定會有一名專責醫師照顧，通常在24小時內就能接到醫師的視訊診療，如符合條件就給予抗病毒藥物。高雄目前有19家醫院、97家藥局、9家衛生所及268家診所可提供抗病毒藥物。（編輯：陳仁華）1110518

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