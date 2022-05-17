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陳時中：快篩完售速度漸緩 第2輪實名制近日啟動

2022/5/17 15:34
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北17日電）疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，快篩實名制完售速度漸緩，近日甚至出現剩餘量，待盤點完快篩量能後，最快下週啟動第2輪快篩實名制，相信民眾的需求會漸獲滿足。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，快篩試劑需求量提高，中央流行疫情指揮中心4月底實施快篩實名制，截至目前累計賣出695萬人份，相當於3475萬劑家用快篩試劑。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，據統計，今天全台共有4947家機構可販售共50萬2073人份快篩試劑，可販售總量之所以數量變多，主要是前幾天有賣剩約11萬人份，使得今天可賣量增加。

陳時中說，考量中午就售完的機構家數減少、每天賣剩的快篩數量增加，預計下週起就會啟動第2輪快篩實名制，待近日盤點快篩數量後就會宣布實施日期，相信民眾的需求會漸獲滿足。

疫情延燒，護理人員相繼確診，為了避免醫療崩潰，不少護理人員索性不快篩。

陳時中說，護理人員是否不願快篩，並未獲得證實，但確實沒篩就沒確診；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也指出，據調查，4月至5月間約有51名染疫或居隔醫護被召回，大多是長照機構或照護機構的護理人員，將研議提前召回的補助辦法。

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另外，行政院指示在台北市、新北市、基隆市及桃園市加開9處大型篩檢站，有媒體詢問開設狀況及採檢量能。

陳時中指出，目前9處篩檢站已有7處營運中，但考量預約量和實際檢驗量會有差距，未來有檢驗量能數據會再報告，同時也建議有篩檢需求的民眾先預約，避免在現場排隊排很久，要更改預約也要記得通知，把資格讓給別人，否則讓醫護在那邊等也是浪費。（編輯：張雅淨）1110517

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