居隔0+7上路 陳其邁：民眾自主防疫共同扛起責任

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COVID-19確診者同住家人居家隔離政策，17日起完整接種3劑疫苗者從3+4改0+7天。高雄市長陳其邁（左）17日在市議會受訪時說，未來民眾須加強自主防疫，共同扛起責任，在家或在外仍要遵守防疫規定。中央社記者蔡孟妤攝 111年5月17日

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）COVID-19確診者同住家人居家隔離政策，今天起完整接種3劑疫苗者從3+4改0+7天。高雄市長陳其邁說，未來民眾須加強自主防疫，共同扛起責任，在家或在外仍要遵守防疫規定。

因應社區廣泛流行，兼顧風險管控及維持公衛防疫量能，中央今天起調整COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。

陳其邁上午在議會接受媒體聯訪表示，疫情有社區化、流感化趨勢，未來民眾必須加強自我防疫，過去採居家隔離或電子圍籬等政策，屬於高強度的政府管制措施，現在需要民眾一起扛起防疫責任、自主健康管理，而他對民眾防疫有信心。

陳其邁強調，調整成0+7，不表示就不管防疫，民眾在家裡或是出門在外，仍必須遵守防疫規定，才能讓疫情獲得最好控制；另搭配快篩是希望把風險降低，有症狀就快篩，目前高雄快篩試劑量能仍充足。

陳其邁說，中央分配快篩試劑，但每個縣市政府還是有責任要去採購，希望中央按照確診數或相關班級數、學生數來分配快篩試劑，而地方政府自己也要做一些準備；隨確診個案增多，試劑需求也會更多，高市府會加大、加快採購。

媒體報導，台北市長柯文哲昨天被問到高雄市是防疫模範生時表示「比賽還沒開始，繼續看下去」。對此，陳其邁說，對手、敵人是COVID-19病毒，他跟柯文哲和新北市長侯友宜都是隊友，互相支持打氣，中央、地方也要合作，共同抗疫。

陳其邁指出，各縣市過去不論在疫調或醫療資源上，都有很多合作，共同把防疫工作做好，「我和柯市長是互相加油打氣的隊友，跟侯市長也一樣」。（編輯：陳仁華）1110517