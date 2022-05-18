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防疫須知10/29

快篩陽性就醫 避免與他人交談、勿進入美食街

2022/5/18 14:21
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北18日電）年滿65歲快篩陽性即確診實施首日，指揮中心今天提醒，檢測陽性民眾若有就醫需求，須親自到院時，應避免與他人交談，除補充水分以外，避免飲食，請勿進入美食街。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，因國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入廣泛社區流行，為防範疾病於醫療機構傳播，65歲（含）以上且非居家隔離、自主防疫、居家檢疫者，使用家用抗原快篩陽性時，建議優先透過遠距視訊診療由醫事人員評估。

陳時中提醒，民眾或評估醫師對於快篩陽性結果，如未有共識或疑慮時，應攜帶以夾鏈袋密封包裝檢測卡匣或檢測片，前往鄰近開設防疫門診醫療院所、社區篩檢站或社區採檢院所，再次進行PCR核酸檢驗。

陳時中說，快篩陽性民眾外出時務必戴口罩，並禁止搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送，雙方應全程戴口罩，遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生。

陳時中表示，為降低病毒傳播的風險，須親自到院時，應遵循院所規劃之就醫動線與流程，報到時主動告知院所抗原檢驗結果，期間避免與他人交談，除補充水分外，避免飲食，也應避免於院內非就醫必要區域活動，請勿進入美食街。

指揮中心呼籲，醫療院所應妥善規劃民眾就醫及採檢動線，如設置防疫門診、採檢專區，或利用事前預約、線上查詢看診進度等方式，規劃減少就醫及採檢民眾與其他病人近距離接觸及候診時間配套措施，將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略，確保醫療量能充足以因應疫情。（編輯：張芷瑄）1110518

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