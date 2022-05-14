居家隔離影響身心 醫：打斷久坐、老劇新看有助保持愉快

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高雄縣醫師公會祕書長、精神科醫師陳豐偉14日在高雄市COVID-19防疫記者會中，說明居家照護、隔離期間的自我身心照護方式，提出打斷久坐、規律生活、老劇新看、排除寂寞等4個有助調適心情的技巧。中央社記者曾以寧攝 111年5月14日

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）居家隔離容易影響身心狀態，精神科醫師陳豐偉建議，打斷久坐可維持心情與健康，老劇新看可充實生活，早晚調整室內亮度有助維持規律作息，排除寂寞則有賴親友陪伴或照顧動植物。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，高雄縣醫師公會祕書長、精神科醫師陳豐偉出席說明居家照護、隔離期間的自我身心照護。

陳豐偉說，台灣物資、藥物都很充足，隔離期間可以試著轉念，用快樂的心情安排7天生活，並提出打斷久坐、規律生活、老劇新看、排除寂寞等4個有助調適心情、保持愉快的技巧。

陳豐偉說明，要維護身心健康，「打斷久坐」是最簡單但成本效益最好的做法。民眾可以利用手機APP設定提醒，每小時有3分鐘起來動一動，做一些如走動、爬樓梯、深蹲、有氧等低強度運動，也可以加碼利用健身器材做高強度運動，這樣規律、短時間的運動不僅有助降低焦慮，也可改善3高數值。

多天待在家裡容易生理時鐘混亂，陳豐偉提醒，規律生活非常重要，不要因為在家居隔就讓生理時鐘亂掉，可以利用手機提醒自己起床、吃飯、洗澡、入睡等時間。他也提醒，一般民眾家裡的光線常常不太夠亮，可以在白天打開窗簾、開亮燈光，晚上再調暗，也有助於調控生理時鐘。

許多人隔離時會看劇打發時間，陳豐偉說，除了看新作，也可以看以前看過的作品，不論是電視、影集、漫畫、金庸小說……只要是喜歡的，就再看一遍，不但可以讓居隔生活更充實、維持好心情，甚至國外研究也發現，「老劇新看」還有助於立定志向。

不過陳豐偉提醒，要小心不要為了追劇忘記要打斷久坐和規律生活。收看新聞也要控制，每天早晚各看一次就好，不要一直緊盯網路媒體消息，容易導致負面心情。

陳豐偉引用研究指出，居隔期間，「寂寞感」是最容易讓人轉向憂鬱的原因之一。民眾被隔離時可以把這個訊息傳給信任的家人、朋友，沒有被隔離的人收到消息，就可以主動找一群朋友，陪隔離者一起線上聊天、玩網路遊戲，幫助隔離者排除寂寞。

此外，照顧寵物、養貓、照顧多肉植物也可以有助於改善心情，但是要量力而為，如果已經有憂鬱、焦慮症狀，感到力不從心，照顧寵物恐怕反而會變成一種負擔。

陳豐偉提醒，如果自己或親友出現容易害怕、生氣、擔憂、麻木、挫折感、胃口改變、失去興趣或慾望、沒有動力、注意力不集中、不容易下決定，會莫名頭痛、胃痛、身體疼痛，或有需要靠喝酒放鬆、入睡等情況，就是身心可能開始出狀況，可以撥打居家照護電話，或找原本認識的精神科診所尋求協助。（編輯：黃世雅）1110514

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