確診自主回報疫調系統 開放24小時內可再編輯1次

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）指揮中心今天與地方就「確診個案自主回報疫調系統」進行意見交流，綜合意見進行後續系統優化，考量確診民眾因部分資料填寫錯誤或未完全，開放24小時內可再次編輯1次。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情未歇，為減少地方衛生單位人力負擔，「確診個案自主回報疫調系統」已於5月1日正式上線，為增進整體效能持續檢討改進，該系統已於5月12日新增功能，可自動開立居家照護對象電子版通知書。

中央流行疫情指揮中心今天晚間發布新聞稿表示，考量確診民眾因部分資料填寫錯誤或未完全，致無法收到相關電子版通知書，為減輕地方政府衛生單位負擔，系統增加批次維護作業功能，開放確診民眾於24小時內可再次編輯1次，以協助衛生單位掌握正確民眾資訊。

指揮中心強調，確診民眾於送出資料前，務必謹慎檢查後再發送，以免影響自身權益。確診民眾可透過「手機簡訊」或「全民健保行動快易通APP」多元管道，點選專屬網址進入系統，自行填報確診者及同住者相關資料。

指揮中心表示，因應國內疫情，即時蒐集確診民眾與其密切接觸者資訊，簡化地方衛生局疫調作業流程，今天邀集各地方政府衛生局所共同溝通及交流意見，期使透過地方政府操作系統實務經驗，提供優化資訊系統建議，解決公衛端量能嚴重不足現況。

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指揮中心說明，針對「確診個案自主回報疫調系統」今天更新新的查詢頁面，提供地方政府轄區可針對需特殊照護的高風險對象，如懷孕、洗腎、高齡獨居者匯出清單，以利優先評估收治情形。

指揮中心提醒，鑒於全球COVID-19疫情仍持續發展中，疫情指揮中心因應疫情發展持續調整相關科技防疫措施，呼籲全民於疫情期間配合政府防疫作為，共同為維護國內防疫安全努力。（編輯：張雅淨）1110516