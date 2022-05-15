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口服藥綠色通道 65歲以上快篩陽經醫評估可投藥
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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包1/265

口服藥綠色通道 65歲以上快篩陽經醫評估可投藥

2022/5/15 14:54（5/15 15:27 更新）
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COVID-19抗病毒口服藥鬆綁，65歲以上快篩陽經醫生評估可投藥。（圖取自默沙東集團網頁merck.com）
COVID-19抗病毒口服藥鬆綁，65歲以上快篩陽經醫生評估可投藥。（圖取自默沙東集團網頁merck.com）
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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北15日電）指揮中心今天上午與地方討論防疫政策調整，會議達成共識，包含65歲以上（非3類對象）快篩陽性，經醫師評估則可投藥；另地方盼居家隔離3+4鬆綁，明天公布相關配套。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，中央與地方對於長者給藥模式調整已達共識，65歲以上（非3類對象）快篩陽性，經醫師評估則可投藥，為現階段疫情防治重要手段，以降低重症死亡。中央和地方共同研擬配套措施，儘速納入醫療照護體系實施。

根據指揮中心原規定，5月12日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象快篩陽性，可由醫師認定確診，據公布通報流程，若民眾和醫師對於快篩陽性無共識，才會安排PCR採檢。

指揮中心統計，昨天口服抗病毒藥物共開立1025人份，數據較昨天降低，其中輝瑞口服藥（Paxlovid）共876份、默沙東的「莫納皮拉韋」149份。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日確診病例連續多天突破6萬例，陳時中昨天表示，13日共開立1419份COVID-19口服藥創單日新高，也正研議綠色通道，例如先發處方證明、待PCR陽性可直接領藥。中央今天與地方政府討論防疫措施調整。（編輯：管中維）1110515

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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