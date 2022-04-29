新加坡拚接種率與病毒共存 7成兒童完整接種

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡29日專電）新加坡推行「與病毒共存」，持續推動COVID-19疫苗接種，依新加坡官方數據統計，12歲以上人口疫苗覆蓋率超過9成；截至24日，5至11歲兒童的完整接種比例已達70%。

由於新加坡5至11歲兒童疫苗去年底才開打，因此今年初爆發Omicron疫情時，有不少兒童確診。

台灣近來疫情升溫，連2天新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例破萬，兒童疫苗開打時程引發關注。新加坡今年初也歷經一波Omicron疫情，並在2月底達到高峰，如今已逐步走出疫情。

台灣大學醫學系教授黃韻如日前撰文指出，新加坡先前歷經Omicron疫情，兒童確診率相當高，原因包括5至11歲兒童從去年12月底才開始打疫苗，當Omicron疫情升溫至高峰時，仍有許多孩童尚未完整接種疫苗。

長年旅居新加坡的黃韻如表示，2021年12月到今年2月底，新加坡總計有2萬7000名5至11歲的兒童確診。

面對Omicron來襲，新加坡自去年底開始為5歲至11歲的兒童接種輝瑞/復必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty，簡稱BNT）疫苗，劑量只有成人的1/3，也就是每劑10微克，兩劑疫苗間隔21天。

人口約550萬的新加坡採取「與病毒共存」政策方向，自2020年底啟動全國疫苗接種計畫，先為前線人員及年長者接種，隨後逐步擴大接種對象，為其他年齡層施打疫苗；主要使用輝瑞及莫德納疫苗。

官方數據顯示，新加坡12歲以上人口的完整接種比例超過9成。截至27日，星國92%人口已完整接種，74%接種了追加劑。

疫苗覆蓋率高是新加坡能逐步擴大鬆綁防疫措施的關鍵之一。隨著當地疫情保持穩定，星政府自26日起解除大部分防疫措施，包括社交聚會不再有人數限制、取消社交距離措施、超過1000人的大型活動不再有人數限制、所有員工可返回辦公場所上班；不過，民眾外出時，維持室內場所強制戴口罩的規定，戶外空間可選擇不戴口罩。

儘管新加坡每天仍有2000多人確診，但民眾生活已漸漸回歸正常。

衛生部統計，新加坡昨天新增2690人確診，至今累計119萬3250起確診案例，其中1334人病故。

此外，與台灣不同的是，新加坡為因應Omicron疫情，自1月底開始調整每天新增案例計算方式，除了原本的PCR核酸檢測確診人數，也列入到家庭診所就醫、快篩呈陽性的案例數。（編輯：馮昭）1110429