美國CDC調升台灣疫情風險至最高第3級 與全球百餘地點並列

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美國疾病管制暨預防中心16日將台灣的疫情風險從第二級「中度風險」升級為最高的「第三級」。圖為民眾16日上午前往新北市板橋區亞東醫院等候做PCR篩檢。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）16日調整多個國家的疫情風險等級，台灣5月初從第一級「低風險」調升至第二級「中度風險」，這次升級為風險最高的「第三級」。

台灣近來疫情持續升溫，國內今天新增6萬5794例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，死亡個案增38例。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在16日公布的最新旅遊風險評估當中，有4個地點移動至第三級，包括台灣、南非、賴索托（Lesotho），以及安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）。

美國疾病管制暨預防中心公布赴台灣的旅遊建議。（圖取自美國疾管署網頁cdc.gov）

其中除賴索托直接從第一級躍升至第三級，其他3個地點都是從第二級升至第三級。

最新名單僅有黎巴嫩，以及加勒比海島嶼安吉拉（Anguilla）被從第三級降至第二級，16日被移動至第二級的地點不到20處。

約旦、蒙古國（Mongolia）、斯里蘭卡與辛巴威則是從第二級降至第一級。

CDC最近調整旅遊風險評估系統，目前風險最高的為第三級，第二級為中度風險，第一級風險最低。第四級保留給特殊情況，在最新系統中，目前沒有目的地被列為第四級。

最後一個「未知」等級則是因為地點太過偏遠、太小，或正經歷動亂，所以沒有足夠數據以供判斷。

根據最新評估系統，第三級「高風險」的判斷依據是，過去28天內，每10萬人有超過100人染疫。第二級「中度風險」則是過去28天內，每10萬人有50至100人染疫。第一級「低風險」為過去28天內，每10萬人僅有49人以下染疫。

許多深受美國人歡迎的歐洲旅遊地點依舊停留在第三級，包括法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭、葡萄牙、西班牙和英國。

此外，巴西、加拿大、哥斯大黎加、馬來西亞、韓國和泰國也仍維持第三級。



▼台灣、德國、韓國、法國、美國、南非與泰國每百萬人新增確診數



截至5月16日，約有110個地點被列為第三級，較5月9日增加。CDC監控的約235個地點中，目前有大約半數旅遊目的地被列為第三級。

CDC給予赴台灣旅遊民眾的建議為，在前往台灣旅遊之前，先確定更新疫苗接種狀況。如果沒有更新疫苗，請避免赴台灣旅遊。

即使疫苗狀態已更新，前往台灣旅遊仍可能暴露於感染與傳播COVID-19的風險。任何2歲以上民眾前往台灣旅遊，在室內公共場所務必配戴口罩。若免疫系統較弱或有重症風險，即使已經更新疫苗，在前往台灣旅遊前必須先諮詢醫師建議，並考慮延後行程。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110517