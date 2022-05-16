北韓疫情爆發 是否接受國際援助成外交轉圜機會

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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）北韓境內爆發COVID-19疫情，可能面臨醫療支援不足的困境，南韓等國際社會表態提供協助。專家認為，若平壤當局鬆口接受國際支援，與南韓、美國等國際外交現狀可能獲得改善，但平壤目前仍未表態。

北韓官媒上週首度報導證實境內出現至少1名COVID-19變異株Omicron感染案例，並透露北韓早在4月底就出現許多不明原因發燒案例，至今累計至少已達120萬例。

北韓勞動黨報勞動新聞等媒體報導，北韓領導人金正恩召集勞動黨中央委員會政治局緊急會議，要求檢討未能落實保障藥品供應的原因，並動員軍方監督、確保平壤藥物供應。

南韓媒體指出，金正恩原下令釋出國家儲備藥品，透過藥局提供給國民，但因北韓私下囤貨陋習已久，造成這次命令無法快速落實，暴露北韓國內困境；專家則認為，平壤當局允許官媒透露國內藥品不足的消息，可能是在為後續向國際社會求援「鋪路」。

北韓大學院大學教授梁茂進受訪時指出，北韓持續透過對外媒體北韓中央通信社（KCNA）發布境內疫情現況，其中隱含「最糟的情況下可能接受國際援助」的訊息。

與北韓交好的中國政府先前表示，隨時準備全力協助北韓抵禦疫情。南韓媒體指出，中方已派遣醫療團隊至平壤協助應對疫情，也規劃提供退燒藥等常備藥品與醫療用品。

不過，世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長對中央社記者表示，中國國內目前也面臨大規模疫情問題，若要單靠中國協助應對疫情可能得花上相當長的時間，且若要足供北韓人民每人打2到3劑的疫苗，對中國也是不小負擔。

鄭成長分析，北韓醫療資源嚴重不足，從COVID-19確診判定就可見一斑，目前北韓通報案例都是稱「發燒案例」、而非「確診案例」，顯示北韓並無足夠的採檢量能、也沒有快篩劑；若金正恩真打算落實「以人民大眾優先的政治」，勢必得改善與南韓及美國的關係，屆時不只南韓及美國，日本、歐盟、印度等國都將合力提供北韓所需資源。

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鄭成長認為，若北韓疫情失控，迫使平壤當局接受國際協助，很有可能像2018年平昌冬奧一樣，成為北韓與南韓、美國關係緩和的契機，也將中斷預期將進行的第7次核試與洲際彈道飛彈（ICBM）等行動。

但若北韓仍執意進行上述敏感軍事行動，拒絕國際社會的支援，金正恩很有可能面臨執政以來最大危機，據目前外界分析預測，北韓疫情大流行可能導致超過10萬例病歿，甚至可能引發政府破產危機。（編輯：韋樞）1110516