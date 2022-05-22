配合暫停實體課程 花蓮輝瑞兒童疫苗30日開打

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花蓮縣高中以下學校23日起暫停實體課程，輝瑞兒童疫苗校園集中接種改於5月30日至6月7日。圖為日前校園施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗情形。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年5月22日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）花蓮縣高中以下學校23日起暫停實體課程，輝瑞兒童疫苗校園集中接種改於5月30日至6月7日；另自明天起，縣民使用家用快篩陽性，須經醫師診斷評估才是完備確診程序。

花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會中表示，5月23日至27日高中以下學校（含幼兒園）暫停實體課程；原定實施「滿5歲至17歲學生施打輝瑞兒童疫苗校園集中接種」調整於5月30日至6月7日施打，曾確診的孩子3個月內則不建議接種疫苗。

指揮中心宣布，23日起原住民族地區及離島地區居民只要家用快篩檢測陽性，就可經醫師診斷後視同確診。縣長徐榛蔚呼籲鄉親務必按照流程，將快篩陽性檢測卡匣寫上姓名及檢測日期並備妥健保卡，由醫師遠距或視訊診療，以便後續領藥與治療；目前提供遠距視訊診療共有9家醫院及63家醫療診所，若快篩陽性民眾可善加使用。

衛生局長朱家祥提醒民眾，由於家用快篩試劑的配額多寡與地區藥局試劑銷售情形有關，呼籲符合購買資格的鄉親踴躍購買實名制快篩，縣府推出「快篩之愛－你需要、我跑腿」行動，踴躍幫親屬朋友購買（須攜帶當事人健保卡）。

縣府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮今天新增1096例，自3月底爆發至今累計確診人數2萬2077人，目前住院157人，居家照護新增1157人、累計1萬5218人，居隔人數2萬8183人。（編輯：陳仁華）1110522