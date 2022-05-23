莫德納擬推新劑型疫苗 7月後可望供6歲以下施打

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中央流行疫情指揮中心23日表示，莫德納可能會有新的半劑量，7月後可能提供6歲以下的兒童疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者許秩維台北23日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，莫德納在美國有6歲以下兒童疫苗的臨床試驗資料，但還要看EUA情況；莫德納可能會有新的半劑量，7月後可能提供6歲以下的兒童疫苗。

指揮中心在疫情記者會公布新增6萬6247例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例；目前第1劑COVID-19疫苗涵蓋率86.88%，第2劑疫苗涵蓋率81.35%，基礎加強劑0.86%，追加劑64.25%。

指揮中心指揮官陳時中指出，目前5至11歲兒童，有77萬劑輝瑞兒童疫苗，扣掉已打過莫德納的人數，數量相當充足；先前還有185萬劑BNT成人疫苗抵台，將先提供給12至18歲青少年接種，剩餘數量才讓成人施打。

至於6歲以下兒童是否有疫苗可施打，指揮中心發言人莊人祥提到，針對6歲以下兒童的疫苗，莫德納在美國有提供臨床試驗資料，但要看緊急使用授權（EUA）情況。

莊人祥表示，目前台灣還有2000萬劑莫德納疫苗的額度，美國如果通過EUA，會請莫德納提供資料給食藥署；莫德納未來可能會有新的半劑量，如果順利，7月以後有可能提供6歲以下的兒童疫苗。（編輯：管中維）1110523