歐美病例頻傳 猴痘是什麼？有多嚴重？問題一次看

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（中央社巴黎20日綜合外電報導）5月初以來北美和歐洲出現數起猴痘病例，引發外界擔憂，這個在非洲部分地區的地方性流行病正在向外擴散。究竟它是怎樣的疾病、如何傳播、嚴重程度以及如何治療？

法新社報導，大多數猴痘患者數週內康復，只有很少數病例死亡。近幾年，在非洲中部和西部的部分地區累計有數千人感染猴痘，但在歐洲和北美的病例則罕見。

● 什麼是猴痘？

非洲許多動物的身上曾發現猴痘病毒，包括非洲松鼠、樹松鼠、甘比亞巨鼠、睡鼠及多種猴類等。不過，世界衛生組織（WHO）表示，猴痘人傳人的情況有限。

人類感染猴痘的症狀包括臉部和手掌或腳底發疹、結痂、發燒、肌肉疼痛及發冷。

人類首宗猴痘病例於1970年出現在當時是薩伊（Zaire）的剛果民主共和國，患者是一名9歲男童，那個地區當時在2年前天花就已絕跡。

根據世衛統計，自從1970年以來，共有11個非洲國家通報過人類感染猴痘病例，分別是貝南、喀麥隆、中非共和國、民主剛果、加彭、象牙海岸、賴比瑞亞、奈及利亞、剛果共和國、獅子山及南蘇丹共和國。

2003年春季時，美國也出現確診病例。這是非洲以外地區首度出現病例。

● 猴痘如何傳染？

猴痘從動物傳人的病例，可由人類直接接觸染病動物的血液、體液及皮膚或黏膜病變而感染。

猴痘人傳人，則可透過密切接觸患者的呼吸道分泌物或皮膚病變以及最近被病毒汙染的物體，而遭到感染。

此外，若與猴痘患者長期面對面接觸，可透過呼吸微粒飛沫感染，因此醫護人員、家人和其他與患者有密切接觸機會的人，有較高的感染風險。

● 它有多嚴重？

通常情況下，猴痘是自限性疾病，症狀持續2至4週後就會痊癒。

重症較普遍出現在兒童身上，並與暴露在病毒下程度、患者健康情況及併發症性質有關。

猴痘的致死率不一，在所有記錄的感染病例中，致死率維持介於0%至10%。

英國瑞丁大學（University of Reading）細胞微生物學副教授克拉克（Simon Clarke）表示：「根據估計，西非洲猴痘病毒株，也就是英國病例的病毒，死亡率約為1%。剛果地區也發現一支病毒株，死亡率可高達10%。但英國的病例並無這支病毒株。」

● 有治療方法嗎？

猴痘並無特定療法，但天花疫苗對猴痘的防護力約85%。不過，由於天花已在全球絕跡，因此這種疫苗現在的接種管道有限。

流行病學家暨衛生經濟學家丁亮（Eric Feigl-Ding）表示：「好消息是，天花疫苗對猴痘的防護效果佳。壞消息是，45歲以下人口大多數沒接種過天花疫苗。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110520