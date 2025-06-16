AI聯盟課程難導致退選停修 大學建議貼近學士需求

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（中央社記者許秩維新北16日電）教育部推動大專AI聯盟，曾傳出因課程難、作業多，導致部分學生選課後又退選或停修。有大學教務長建議，設計符合學士班程度的課程，並鼓勵更多學校開設不同面向的課程。

113學年大學校院教務、校務經營主管聯席會議於今天在輔仁大學舉行，會議以「培育AI人才、永續教育未來」為主題，下午也針對教育部推動的台灣大專院校人工智慧學程聯盟課程進行討論交流。

因應生成式AI快速發展，教育部去年9月宣布成立「台灣大專院校人工智慧學程聯盟」（TAICA），113學年第1學期開設5門課，有25校加入，2527人次選修；第2學期開設6門課，有55校參與，4920人次選修。

政治大學教務長林啟屏表示，政大在通識就設計必修的AI課程，讓人文社會學生具備一定基礎能力，加上校內跨域學習制度彈性，因此政大學生對修習TAICA課程的動機也較強，113學年第1學期逾百人次選課，第2學期再增加教學助理輔導協助，修課人數更成長1倍，已逾200人次。

輔仁大學教務長蔡宗佑提到，輔大之前就規劃「AI+X」的學習方式，鼓勵課程結合AI和各系專業，這學期加入聯盟後，再將相關課程整合，也有逾百人次修課；修習AI課程的學生需要較強大的自主學習能力和主動性，因此學校也請資工、資管系相關教師協助這些學生完成作業。

成功大學教務長沈聖智指出，成大約近400人次學生曾修習TAICA的課程，這學期推出的衛星課程，讓主授教師專心講授專業內容，各校教師則可依照學生程度進行輔導，並採用不同程度的試題，讓學生能適性學習。

教育部積極擴大TAICA的修課名額，相較於實際修課人數，還有進步空間；先前也曾傳出因課程困難、作業太多等問題，有學生退選或停修，以封閉式授權課程（盟校學生的評量皆由主導課程教師負責）為例，113學年第1學期約2成5學生退選，第2學期約2成1退選。

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林啟屏坦言，確實有學生反映課程和作業難度較高，由於目前很多課程是針對研究所學生，對大學生來說會比較困難，如果想鼓勵更多大學部學生選課，應設計符合學士班程度的課程和作業。

蔡宗佑建議，可依程度將AI課程分為不同等級，同時搭配不同專業，例如AI結合食品生產自動化等，這樣更能發揮1+1大於2的效果；沈聖智認為，每個學校都有不同特色，希望鼓勵更多學校一同開課，提供學生不同面向或不同層級的多元修課選擇。（編輯：陳清芳）1140616