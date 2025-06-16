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擺脫行人地獄 票選全台10大優先改善路段出爐

2025/6/16 16:19
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（中央社記者賴于榛台北16日電）為擺脫「行人地獄」，內政部去年推出全民參與街道改善平台，今天公布第2梯次民眾票選全台優先改善路段共10處，包括新北市淡水區新市三路二段、台北市文山區指南路二段、南投市草屯鎮中正路、花蓮縣壽豐鄉中正路等。

內政部國土管理署今天透過新聞稿指出，全民參與街道改善平台第2梯次票選活動已在5月18日截止，全國總計有1144條路段被提案，扣除疑似機器人行為的異常投票數後，共計8萬2337張有效票，相較第一梯次的萬件提案，成長7倍餘。

第2梯次提案投票結果，直轄市部分有新北市淡水區新市三路二段、台北市文山區指南路二段、桃園市龜山區中興路一段、台中市烏日區中山路一段、台南市東區前鋒路、高雄市新興區八德一路；地方縣市則包含南投市草屯鎮中正路、嘉義市東區吳鳳南路、屏東縣屏東市民生路、花蓮縣壽豐鄉中正路。

國土署說，上述有4案位於校園周邊，顯示民眾相當重視校園周邊整體通行安全，後續國土署將透過「永續提升人行安全計畫」給予全額改善經費，並將邀集專家學者、地方政府召開輔導會議及落地執行，積極辦理相關改善措施。

此外，其他達到門檻的提案案件，國土署表示，將統整成清冊讓地方政府掌握民眾期待急需改善的路段資訊，以利地方進一步整合民意及評估改善可行性，加速推動國內街道環境優化工作及提升整體安全。

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國土署指出，全民參與街道改善平台自去年創立以來，經過2梯次提案及落實改善措施，確立公私協力合作模式，促使各界更加關心行人權益與道路安全議題，往後會繼續經由簡便的線上提案與票選機制，讓民眾直接參與地方公共建設的推動及優化措施，相關案件辦理進度也持續在平台（https://www.drstreet.net/）上進行更新，以具體行動回應民眾期待。

去年第一梯次的提案及票選結果為桃園市楊梅區中興路、台中市南屯區向上路一段、新北市淡水區學府路、台北市大安區安居街、新竹縣竹東鎮東寧路二段、宜蘭縣羅東鎮文林路、嘉義市東區蘭井街、新竹市香山區大庄路等8處。（編輯：謝佳珍）1140616

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