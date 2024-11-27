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非幹道行人事故反而多 專家：可設欄杆阻違規增意識

2024/11/27 20:46（11/27 20:52 更新）
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（中央社記者陳怡璇台北27日電）北市今在道安會報中分析行人事故熱點，包含西門町商圈、榮星花園公園周邊等，專家指出從行人徒步區直接走到幹道，民眾注意車流意識不足，建議設置欄杆等。

台北市今下午舉行道安會報，會中分析今年1至9月行人死傷事故共1206人，且件數相較去年增加，熱區為西門町商圈、青年公園、榮星花園公園等，主要肇因為未依規定走行人穿越道、在道路上嬉戲或奔走、穿越道路未注意左右來車等。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞分析，常見事故地點其實不是主幹道，反而是次要道路路口或是短街廓路廊，因為車流不多導致車速過快，或是路不寬、使民眾心存僥倖隨意穿越。

邱裕鈞並說，再仔細看萬華區的好發事故地點，是行人徒步區的北區，榮星花園公園等也有類似狀況，多半是行人在徒步區或公園裡行走較安全無顧慮，但走出徒步區、接到有車流的外圍後一時沒有注意來車的意識。

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邱裕鈞指出，除了可以考慮設減速丘讓車輛減速，也可增設柵欄、欄杆，除了讓民眾走出徒步區後能逐漸融入有車環境，也可降低行人違規穿越機會。

交通局長謝銘鴻允諾會研究設置減速丘、欄杆及研議路段；市長蔣萬安則表示，在大學里試辦交通友善區後，有18個里有意跟進，如果在行人事故熱區就可以優先施工。（編輯：張銘坤）1131127

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