守法行人頻遭撞 學者批現行駕照管理如考後放生

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（中央社記者汪淑芬、余曉涵台北17日電）交通部近幾年提高汽機車考照難度，今年還實施高危險駕駛回訓；不過，直到今天仍不時傳出行人守法走在行穿線上仍遭撞，有學者形容現行駕照管理如考後放生，有必要務實改革。

今天上午台北市喜來登飯店前發生前面公車轉彎時停等行人過馬路，卻遭後方直行公車追撞的死亡車禍，造成1死15傷。走在斑馬線的50歲林女遭捲入車底喪命，同行的丈夫目睹悲劇哀慟不已，肇事者為23歲謝姓女性公車駕駛。

從去年7月開始，汽車不禮讓行人的罰鍰提高到新台幣6000元，但憾事仍持續發生。今年9月下旬，1名東海女大學生走在行穿線上遭客運車撞亡，社會震驚；11月1名老婦在新莊過斑馬線時，遭公車撞倒，四肢擦挫傷。

回到去年5月，台南1對母女沿斑馬線過馬路，遭1輛左轉的小汽車撞上，3歲女童身亡，人行團體發起「還路於民」大遊行。1年半之後的今天晚間，行人零死亡推動聯盟在立法院附近舉辦「零死亡紀念日 守望微光活動」，盼望馬路不再成為奪命的虎口。

據交通部統計，今年1到8月，整體交通事故30日死亡數1936人，雖比去年同期少53人、減幅2.7%，不過，行人死亡則有228人，較去年同期增加6人、增幅2.7%。

交通部分析1至8月行人事故肇因，主要是車輛未依規定暫停讓行人先行，占比達23.2%，其次是行人未依標誌或標線穿越道路。

台灣的汽機車駕照常遭批評太容易取得，中央警察大學交通學系教授曾平毅說，現在無論是考照前的訓練、考照的內容及考後的駕照管理，都還做得不夠，有很大的補足空間。

曾平毅指出，尤其考照後的管理有如放生，很多駕駛人對法規的更新常搞不清楚，相關法令雖有宣導，對民眾來說，有如放煙火般，成效有限，透過駕照定期換發，較能建立有效的管理。

他認為，在考照把關上，不讓民眾有僥倖心理，例如筆試部分，應有複選題並採取倒扣，讓應考者不能亂猜。

公路局說，近年來不斷提升考照難度，今年6月起，題庫增加100題危險感知影音題，並將以往只在考前觀看的影片，列人筆試計分項目。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯說，台灣考照著重考標誌、號誌、標線是什麼意思，及違規罰鍰額度，雖已開始漸跟進歐洲國家注重「情境察覺」、「風險感知」、「因應方式」等人因部分，但內容還是太少。

吳昆峯認為，考照訓練制度一定要跟著交通法規走，但台灣現在的道安規則、設置規則、處罰條例等，都還沒有很好的整合。

另外，今年8月起，公路局也針對高違規遊覽車駕駛，辦理調訓作業，針對6個月內違反道路交通管理處罰條例特定規定（包含闖紅燈、高速公路超速等）3次以上駕駛人召回訓練，原則每季辦理1次訓練。

今年10月31日起，公路局對高風險駕駛，透過換發短期駕照回訓，規定凡受吊銷處分重新考領或吊扣處分者，應參加道安講習及結清違規罰鍰後，依違規程度分別核發或換發1、2、3或6年的短效期駕照，並且在6年觀察期間依規定換照。

行人零死亡推動聯盟認為，駕照不是終身制，未來應擴大回訓制度的適用範圍，而非僅限吊銷駕照的駕駛人。

台灣交通安全協會副理事長林志學說，駕照訓練與考驗不應是加嚴的問題，而是上路該學的都要教，駕駛人應具備的交通常識都要考。

林志學舉例，台灣的駕訓完全沒教如何正確轉彎，加上很多道路沒左右轉專用號誌，路面上也沒畫轉彎引導線，很多撞車、撞行人事故就是在車輛轉彎時發生，建議參考日本，在駕訓場就有設計十字路口，學員在場內可學到對向有來車時該如何左轉，十字路口的中央有座高台是教練的位置，居高臨下可將學員的開車行為看得一清二楚。

公路局說，日本與台灣的國情不同，台灣基於政策制定須兼顧民眾權益及保障駕駛安全，以機車為例，現行機車考場包含交岔路口、兩段式左轉、變換車道及全程道路駕駛等科目，全程都有考驗員及錄影鏡頭全程督導考驗過程，並透過預約考照方式兼顧每場名額，保障考驗品質。

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公路局表示，目前透過補助，推動機車「考照後道路安駕訓練」課程，使學員於取得駕照後，由駕訓班帶領學員實際上路練習3小時共10項訓練科目，要確保肇事風險降低，這項補助從明年起，也適用於考照前。

公路局長陳文瑞說，今年已委託研究駕照管理制度，包括駕訓的項目、考照內容與方式、考照後的訓練等，各方的意見，公路局都會聆聽，希望能提出完整的改善方案。（編輯：管中維、陳清芳）1131117