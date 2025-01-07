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歌手邱軍涉撞死運將肇逃 赴地檢署應訊不發一語

2025/1/7 15:58（1/7 16:21 更新）
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（中央社記者王朝鈺基隆7日電）歌手邱軍涉嫌開車撞死計程車司機李姓男子遭函送法辦，檢察官今天傳喚邱軍到庭應訊，面對媒體詢問，邱軍不發一語步入偵查庭。

為確保邱軍能到庭應訊，警方持傳票與邱軍相約在台北見面，邱軍搭乘偵防車，約下午近3時抵達基隆地檢署，邱軍頭戴黑色帽子戴上口罩，穿著黑色外套，面對媒體詢問，是否酒駕、要不要向死者家屬道歉，邱軍不發一語，步上階梯進入第8偵查庭。

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邱軍去年12月27日凌晨4時許，駕駛白色轎車行經基隆市信一路某銀行前時，撞到正在聊天的排班計程車司機李姓和陳姓男子，邱軍開車往前行駛一度在KTV前停下，但並未下車查看就離去。

邱軍直到去年12月29日才前往警局製作筆錄，警方詢後依過失傷害、肇事逃逸等罪嫌，函送基隆地檢署偵辦，由於李男於今年1月3日凌晨傷重不治，全案改朝向涉犯過失致死罪嫌偵辦。（編輯：方沛清）1140107

#基隆地檢署
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邱軍
運將遭邱軍撞死 家屬懷疑涉酒駕、不敢告知9旬母死訊全台跨年晚會台北101煙火卡司直播一次看 Apink李俊昊Energy陪你迎2025
歌手邱軍（中）涉嫌開車撞死計程車司機李姓男子遭函送法辦，基隆地檢署檢察官7日傳喚邱軍到庭應訊，邱軍約於下午3時抵達地檢，頭戴黑色帽子並戴上口罩，面對媒體詢問不發一語。中央社記者王朝鈺攝 114年1月7日
歌手邱軍（中）涉嫌開車撞死計程車司機李姓男子遭函送法辦，基隆地檢署檢察官7日傳喚邱軍到庭應訊，邱軍約於下午3時抵達地檢，頭戴黑色帽子並戴上口罩，面對媒體詢問不發一語。中央社記者王朝鈺攝 114年1月7日
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