運將遭邱軍撞死 家屬懷疑涉酒駕、不敢告知9旬母死訊

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）歌手邱軍開車撞死計程車司機李姓男子，事發時，邱軍一度停車隨後離去。家屬今天說，邱軍肇事逃逸，合理懷疑涉嫌酒駕，家屬擔心90歲李母無法承受喪子之痛，至今不敢告知死訊。

參加選秀節目出道的歌手邱軍，以演唱影集「華麗計程車行」插曲「運轉人生」，入圍第59屆金鐘獎「戲劇類節目原創歌曲獎」。

據了解，邱軍去年12月27日凌晨4時許，駕駛白色轎車行經基隆市信一路某銀行前時，撞到正在道路聊天的排班計程車司機李姓和陳姓男子，邱軍開車往前行駛一度在KTV前停下，但並未下車查看就離去。

邱軍直到去年12月29日才前往警局製作筆錄，警方詢後依過失傷害、肇事逃逸等罪嫌，函送基隆地檢署偵辦，由於李男於今年1月3日凌晨傷重不治，全案改朝向涉犯過失致死罪嫌偵辦。

李男的嫂嫂今天接受媒體訪問表示，若邱軍因為緊張而逃逸，事後應該盡快出面處理，製作完筆錄後，邱軍也應該知道傷者是誰，難道都不想了解傷者狀況嗎，邱軍卻完全沒有這麼做，講直白一點「他（邱軍）到底是不是人」。

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李男嫂嫂表示，製作筆錄時有看到監視器畫面，發現李男被撞傷倒地，有人去追邱軍駕駛的車輛，邱軍往前開了一小段距離後停下，被追上的人敲車門，邱軍隨後離去，家屬實在無法接受。

李男嫂嫂說，一般情況下撞傷人應該會停車並下車查看，邱軍卻沒這麼做，依常理判斷，會肇事逃逸合理懷疑邱軍涉嫌酒駕，且家屬僅在事發多天後接到一通電話，聲稱是邱軍的家人要來商談和解，家屬當時回應，全部交給警方處理。（編輯：李錫璋）1140106