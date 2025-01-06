深夜無照駕駛疑搶黃燈釀禍肇逃 花蓮警方逮人

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（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）21歲林姓男子深夜無照駕駛，在花蓮吉安鄉省道台9線與知卡宣大道三段口疑搶黃燈，與另一輛自小客車發生碰撞，車被撞爛後竟肇逃；警方在事發幾小時後火速找到林男。

花蓮縣警察局吉安分局今天表示，稻香派出所於2日凌晨2時許接獲報案，在台9線與知卡宣大道三段口發生一起交通事故，其中一方肇事車輛在撞擊後，駕駛徒步離開現場。

經初步調查，現場為林男駕駛自小客車沿知卡宣大道由東往西方向直行時，與另一輛沿台9線北往南直行由簡男駕駛的自小客車發生路口交叉撞。

事故導致簡男及其同車乘客吳女身體多處擦挫傷。林男則在肇事後將車輛留在事故現場，自行徒步離開現場。警方透過調閱監視器鎖定肇事逃逸的林男，並立刻通知林男到案說明，詢後函送花蓮地檢署偵辦。

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警方指出，林男已違反「道路交通管理處罰條例」規定，肇事致人受傷逃逸，可處3000元至9000元罰金，並吊銷駕駛執照；並涉刑法第185條之4，駕駛動力交通工具肇事，致人受傷而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑。

吉安警分局長林俊廷表示，肇事後逃逸不僅延誤救援，也構成嚴重刑責，肇事者應勇於面對，警方對於肇事逃逸行為絕不寬貸，將全力追查到案，以捍衛被害人權益與道路安全。（編輯：李淑華）1140106