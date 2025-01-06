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歌手邱軍涉肇事逃逸 遭撞運將搶救7天不治

2025/1/6 13:44（1/6 14:25 更新）
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（中央社記者王朝鈺、葉冠吟基隆6日電）歌手邱軍去年12月開車行經基隆市信一路時，撞上2名排班計程車司機肇事逃逸，其中李姓男子傷勢嚴重，今年1月3日不治，警方循線通知邱軍到案說明，詢後依法送辦。

參加選秀節目出道的歌手邱軍，以演唱影集「華麗計程車行」插曲「運轉人生」，入圍第59屆金鐘獎「戲劇類節目原創歌曲獎」。據了解，邱軍去年12月27日凌晨4時許，駕駛白色轎車行經基隆市信一路某銀行前時，撞到正在道路聊天的排班計程車司機李姓和陳姓男子，邱軍開車往前行駛一度在KTV前停下，但並未下車查看就離去。

警方調閱監視器畫面，循線聯繫到車主邱父，邱軍直到去年12月29日才前往警局製作筆錄，警方詢後依過失傷害、肇事逃逸等罪嫌，函送基隆地檢署偵辦。

事發當下，李男當場失去意識，經送醫急救仍舊昏迷不醒，今年1月3日凌晨宣告不治，陳男則腳部受到擦挫傷，由於李男傷重不治，全案改朝向涉犯過失致死罪嫌偵辦。

邱軍所屬唱片公司表示，目前仍在了解中。（編輯：方沛清）1140106

#肇事逃逸
#第59屆金鐘獎
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