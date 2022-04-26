宋少卿酒駕碰撞計程車 一審判刑5月併科罰金5萬

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（中央社記者沈佩瑤新北26日電）相聲瓦舍創辦人、藝人宋少卿去年開車與計程車發生碰撞，宋少卿酒測值超標遭移送法辦。一審新北地方法院今天判處他有期徒刑5月，併科罰金5萬元，刑期得易科罰金。

宋少卿去年12月28日凌晨，開車行經新北市板橋區時，與計程車發生碰撞，警方獲報到場處理，宋少卿酒測值超標遭移送法辦，新北地檢署訊後，諭知新台幣3萬元交保，並在今年1月28日依公共危險罪嫌起訴。

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新北地院12日首開準備庭，宋少卿當庭認罪，但不接受檢方提出9月刑度，盼能從輕量刑、易科罰金。

新北地院審理後，法官認為宋少卿曾在民國93年4月16日因酒駕遭判處有期徒刑3月確定，卻在長達17年後再次酒駕，但考量他犯後始終坦承犯行，態度尚稱良好，及本次犯罪有肇致交通事故並未造成傷亡，今天判處宋少卿5月徒刑併科罰金新台幣5萬元，5月刑期可易科罰金15萬元。（編輯：李錫璋）1110426