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宋少卿5度酒駕道歉 辯有請代駕「就這一點點僥倖心態」

2021/12/28 15:58（12/28 16:20 更新）
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藝人宋少卿（中）28日凌晨開車行經板橋時與計程車發生碰撞，宋少卿酒測值超標，遭警方依公共危險罪嫌移送法辦。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 110年12月28日
藝人宋少卿（中）28日凌晨開車行經板橋時與計程車發生碰撞，宋少卿酒測值超標，遭警方依公共危險罪嫌移送法辦。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 110年12月28日
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（中央社新北28日電）藝人宋少卿5度酒駕被逮，他今天在媒體聯訪時數度致歉表示，他有請代駕卻心存僥倖，這件事讓許多愛護他的朋友擔心了，「就這一點點小小僥倖心態」，造成大家困擾，真是抱歉、對不起。

宋少卿凌晨開車行經新北市板橋區時碰撞計程車，警方獲報到場處理，宋少卿酒測值超標，遭警方依公共危險罪嫌移送法辦；新北地檢署訊後，諭知新台幣3萬元交保。

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宋少卿交保後步出新北地檢署表示，與友人聚會後立即叫了代駕，但很不應該的是自己從停車場把車開出，與代駕會合，就在這一小段路上，不慎擦撞計程車；即使叫代駕，應全程交由代駕駕駛，這才是安全駕駛；且日前才說不再酒駕卻再犯，真的對不起。

宋少卿2003、2004年疑酒駕，2018、2020年酒後雖請代駕，但到自家巷口前不想透露住家地址，接手開進停車場。（編輯：李明宗）1101228

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