高雄男酒駕釀1死3傷遭羈押未禁見 法院：檢方證據不足

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄黃姓男子26日酒駕肇事釀1死3傷，害一家人天倫夢碎，雄檢昨晚訊後依不確定故意殺人、公共危險罪聲押禁見，雄院審理後認為檢方聲請禁見證據不足，依公共危險罪裁定收押。

高雄地方法院今天上午發布新聞稿指出，38歲黃男自稱獨自住在小港區，可見平日與親人關係並非密切，親情羈絆較弱；且酒駕犯行造成1死3傷，將面臨最輕3年以上罪責及民事賠償，可認定被告有逃亡之虞，加上黃男自稱可負擔具保金額為新台幣20萬元，和面臨刑責相比，並無有效羈押替代手段。

高雄地院表示，檢察官雖以有事實足認黃男有勾串證人及滅證之虞，聲請禁止接見通信，但所提證據資料不足。依現階段蒐集事證來看，若不羈押不足以確保偵查、審理、執行，因此裁定准予羈押，未禁見。

針對媒體提問檢察官以不確定故意殺人罪聲押，最後法官卻改依公共危險罪裁定，是否有變更法條情形？高雄地院行政庭長楊國祥上午在記者會回應，檢方昨晚即同時依公共危險致人於死和不確定故意殺人罪聲押，法官經審理後認為僅依公共危險罪裁押較合適，所以沒有變更法條問題。

黃男26日晚間喝完約300ml威士忌後，駕駛BMW自小客車衝撞正在過馬路的1家4口，其中媽媽37歲范女傷重不治身亡，爸爸45歲林男和13歲女兒頭、手腳多處擦挫傷，另1名15歲女兒雙小腿骨折、全身多處擦傷、牙齒多處掉落，3人生命跡象穩定，手術後於加護病房觀察。

警方查出，黃男曾於民國95、98年皆有酒駕遭取締紀錄，目前無汽車駕駛執照。市警局將連續8天動員警力規劃全市取締酒駕大執法，在各酒店、餐廳、飲酒店、小吃店、卡拉OK店、KTV等易飲酒場所加強酒測攔檢，也在酒駕易肇事路口（段）加強取締酒駕路檢勤務，提高執法強度，向酒後駕車宣戰。（編輯：謝雅竹）1101228