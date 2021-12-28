高市警一晚掃蕩43件酒駕 移工騎電動單車也遭移送

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高雄黃姓男子26日酒駕肇事釀1死3傷，高雄市警局27日起連8天強力取締酒駕，首日即開出43張酒駕罰單。（高市交通警察大隊提供）中央社記者洪學廣傳真 110年12月28日

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（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄黃姓男子26日酒駕肇事釀1死3傷，高雄市警局自27日起連8天強力取締酒駕，首日即開出43張酒駕罰單，其中更包含外籍移工騎電動自行車遭逮，依公共危險罪送辦。

高雄市政府警察局交通警察大隊今天中午發布新聞稿說明，市警局為遏止酒駕歪風、提升取締酒駕強度，自今年12月27日起至明年1月3日止，連續8天執行高強度「酒駕大執法」專案，針對「酒後上路駕駛人」強力取締。

交通警察大隊指出，警方自昨晚至今天清晨開始取締，首日開出43張酒後駕車罰單，其中酒測濃度達0.15毫克但未達0.25毫克，且未肇事者舉發23件（機車19件、汽車4件），酒測濃度達0.25毫克或有肇事者則移送20件（機車14件、汽車4件、慢車2件）。

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交通警察大隊表示，湖內警分局昨天執行巡邏勤務中，也發現一名外籍移工駕駛電動自行車行車不穩，且在中山路一段與東方路口遭攔查，吹氣酒測值高達0.81毫克，員警立即帶返駐地製作筆錄，以涉嫌公共危險罪移送法辦。另一名慢車遭移送案同樣為外籍移工騎電動自行車遭取締移送。

高雄市警察局長黃明昭說，易飲酒場所周邊已列為經常路檢場所，加強稽查攔檢取締酒駕。路檢除定點編組外，也編排機動巡邏組於周圍巡邏，留意可疑車輛，加強攔查。警方也呼籲餐飲業者負起社會責任，主動協助喝酒顧客代叫計程車或鼓勵使用代駕，客人若不配合，店家可通報警方到場攔阻。（編輯：張雅淨）1101228