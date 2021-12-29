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高雄1死3傷酒駕車禍 案發未禮讓行人車輛擬開罰

2021/12/29 15:57（12/29 22:21 更新）
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高雄38歲男子黃子洋26日晚間涉無照酒駕，撞飛正在過馬路1家4口，其中37歲范姓女子送醫不治，其丈夫和2名女兒仍在醫院診治觀察。（警方提供）
高雄38歲男子黃子洋26日晚間涉無照酒駕，撞飛正在過馬路1家4口，其中37歲范姓女子送醫不治，其丈夫和2名女兒仍在醫院診治觀察。（警方提供）
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（中央社記者洪學廣高雄29日電）高雄男子黃子洋26日酒駕肇事釀1死3傷，有網友查看事發影片質疑當時行經車輛未禮讓1家4口，間接造成悲劇發生。新興警分局今天表示，將調閱監視器畫面舉發，最高可罰3600元。日前肇事的黃男也被依公共危險罪裁定收押。

高雄38歲男子黃子洋26日晚涉無照酒駕，撞飛正在過馬路1家4口，其中37歲范姓女子送醫不治，其丈夫和2名女兒仍在醫院診治觀察，黃子洋也遭聲押獲准。但案發影片曝光後，有網友質疑一家人過馬路時居然沒有行經車輛願意禮讓行人，間接造成悲劇發生。

對此，高雄市政府警察局新興分局下午召開記者會回應，針對網友持網路影片舉發部分，因影像模糊不足以辨識車號，警方在取得完整影像且調閱附近路口監視器畫面後，將依職權調查舉發。

新興分局指出，經初步檢視當時疑似未禮讓行人車輛有2至3輛，若確認有車輛違反相關規定，將在確認車號後依道路交通管理處罰條例第44條2項舉發，處以新台幣1200元至3600元罰鍰。

酒駕肇事的黃子洋27日遭雄檢訊後依不確定故意殺人、公共危險罪聲押禁見，但雄院審理後認為檢方聲請禁見證據不足，依公共危險罪裁定收押。（編輯：黃世雅）1101229

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