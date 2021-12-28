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肇事駕駛酒駕致死罪收押未禁見 累犯害1家4口天倫夢碎

2021/12/28 00:40（12/28 07:40 更新）
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有2次酒駕前科的黃姓男子（中）26日晚間酒後駕駛BMW撞上出遊的林姓男子一家4口，造成林男妻子傷重送醫不治。高雄地院28日凌晨以酒駕致死罪裁定收押，未禁見。中央社記者曾以寧攝 110年12月27日
有2次酒駕前科的黃姓男子（中）26日晚間酒後駕駛BMW撞上出遊的林姓男子一家4口，造成林男妻子傷重送醫不治。高雄地院28日凌晨以酒駕致死罪裁定收押，未禁見。中央社記者曾以寧攝 110年12月27日
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（中央社記者洪學廣高雄28日電）高雄26日發生酒駕車禍釀1死3傷，肇事駕駛黃男已是第3度酒駕，造成1家4口天倫夢碎。檢察官昨晚訊後向法院聲押禁見，高雄地方法院今天凌晨以酒駕致死罪裁定收押，未禁見。

高雄地檢署檢察官昨天訊問黃男，並於晚間8時30分宣布，檢察官認定被告具有殺人之不確定故意，涉犯刑法第271條之殺人既、未遂罪嫌重大，並有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。高雄地方法院今天凌晨0時許以酒駕致死罪裁定收押，未禁見。

38歲黃男26日晚間駕駛BMW自小客車衝撞正在過馬路的1家4口，其中媽媽37歲范女傷重不治身亡，爸爸45歲林男和13歲女兒頭、手腳多處擦挫傷，另1名15歲女兒雙小腿骨折、全身多處擦傷、牙齒多處掉落，3人生命跡象穩定，手術後於加護病房觀察。

警方查出，黃男曾於民國95、98年皆有酒駕遭取締紀錄，目前無汽車駕駛執照。警方昨天表示，黃男酒後泥醉仍執意駕駛，有不確定殺人故意，依不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦。

高雄市政府警察局也透過新聞稿宣布，自昨天起連續8天動員警力規劃全市取締酒駕大執法，在各酒店、餐廳、飲酒店、小吃店、卡拉OK店、KTV等易飲酒場所加強酒測攔檢，也在酒駕易肇事路口（段）加強取締酒駕路檢勤務，提高執法強度，向酒後駕車宣戰。（編輯：張佑之）1101228

高雄26日發生酒駕車禍釀1死3傷，肇事駕駛黃男已是第3度酒駕，造成1家4口天倫夢碎。（警方提供）
高雄26日發生酒駕車禍釀1死3傷，肇事駕駛黃男已是第3度酒駕，造成1家4口天倫夢碎。（警方提供）
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