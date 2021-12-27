女兒遭酒駕撞死 母淚訴：希望她是最後一個

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄黃姓男子酒駕致1死3傷，死者父母今天從新竹南下高雄處理後事，死者母親淚斥酒駕一再發生，非常惡劣，盼政府嚴懲，「希望我女兒是最後一個，不要再發生這樣的事了！」

高雄黃姓男子昨天晚間酒駕衝撞過馬路1家4口，其中媽媽范女傷重不治死亡，爸爸林男和2名女兒也受傷送醫救治。

檢察官今天中午到高雄市立殯儀館相驗，范女父母也從新竹南下抵達殯儀館，結束相驗後，范女媽媽接受媒體聯訪時，哭著痛斥酒駕一再發生，非常惡劣，希望以後能更嚴懲酒駕，「希望我女兒是最後一個，不要再發生這樣的事情了！」

范女媽媽說，「我超級心痛，超級難過！」女兒愛吃她煮的菜，她經常寄自己煮的菜到高雄給女兒，女兒前兩天才跟她通電話，「說我煮的東西好好吃，她好開心。」

范女媽媽還秀出手機裡女兒透過通訊軟體和她連絡的紀錄，女兒祝她耶誕節快樂。被問到女兒嫁到高雄多久？爸爸在旁哽咽說，女兒民國96年就嫁來高雄，已在高雄10多年。

范女日前在臉書貼了許多一家和樂照片，其中一張全家人開心吃甜點的照片，如今讓親友看了格外鼻酸。（編輯：謝雅竹）1101227