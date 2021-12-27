酒駕肇禍毀一家 黃嫌移送雄檢連說「對不起」

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有2次酒駕前科的黃姓男子（中）26日晚間酒後駕駛BMW撞上出遊的林姓男子一家4口，造成林男妻子傷重送醫不治，新興警分局27日下午2時移送高雄地檢署複訊。中央社記者曾以寧攝 110年12月27日

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）有2次酒駕前科的黃男昨晚酒駕BMW撞上出遊的林男一家4口，新興警分局下午2時移送雄檢複訊。面對媒體詢問，黃男僅連聲說「對不起」，並表示會去死者靈堂上香。

黃男昨晚拒絕夜間偵訊，移送刑警大隊拘留所時，被問及「毀了一個家庭」，說完對不起後一度腳軟，被員警攙扶上警車。新興警方訊後下午依移送高雄地檢署複訊，面對媒體詢問，黃男僅連聲說「對不起」，並表示會去死者靈堂上香。

新興警分局查出黃男有多次酒駕紀錄，包括民國95年10月因酒後開車肇事，當時被測出酒測值也高達每公升0.8毫克，遭警方依公共危險罪起訴，並聲請簡易判決處刑；98年酒後騎車在前鎮區與轎車發生碰撞，不過這次酒測值僅每公升0.16毫克，最後被檢方處以不起訴。

另外，黃男曾多次因經營風化場所遭法辦。包括99年遭查獲苓雅區經營色情按摩「半套」店經理，遭判刑4個月徒刑。此外，黃男98年耶誕夜貼出酒吧影片，寫著「聖誕節要幹嘛呢？！當然是喝起來」等內容，還有不少參加酒吧、餐酒館活動貼文。98年底也曾在臉書貼出「美容美體名店」名片，並寫上「全館台籍妹妹，幹部親切用心待客」內容。（編輯：孫承武）1101227