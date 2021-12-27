探視遭酒駕撞傷者 陳其邁允全力協助照顧

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高雄26日發生酒駕車禍釀1死3傷，高雄市長陳其邁（左）27日表示，他上午已到醫院探視傷者及家屬，市府會全力給予相關協助。中央社記者蔡孟妤攝 110年12月27日

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄昨天一起酒駕車禍釀1死3傷，市長陳其邁今天上午到長庚醫院探望傷者，陳其邁表示，市府會全力照顧傷者與家屬，他也建議中央修法將酒駕罰則再加嚴。

陳其邁下午出席「亞洲新灣區人才培育基地-CG ARK夢想方舟」開幕活動，會前接受媒體聯訪時表示，他上午已到長庚醫院探視傷者及家屬，市府會全力協助，在醫療自費部分，長庚醫院會給予協助；大同醫院也表示會吸收傷者自費藥品費用。

陳其邁說，酒駕致傷或致死，人神共憤，且肇事者已是累犯，希望檢方予以聲押，也建請地院能夠從重量刑。另陳其邁也建議中央在酒駕罰則部分要再加嚴。

陳其邁說，例如目前行政裁罰恐無法嚇阻同車者，昨天酒駕者酒測值高達1.24，同車者仍坐一旁，建議中央應該修法，對同車者以連帶的刑事責任處罰。

此外，陳其邁說，酒駕車輛應沒入，或是一查獲酒駕，就立刻吊銷執照，永久不得領照，提供車子的人也要負連帶責任。還有同桌飲酒者，明知有人飲酒又要開車，卻沒有勸阻，也應該要一併裁罰。

陳其邁並強調，酒駕肇事者，一而再、再而三，已涉及到不確定故意殺人。所以也希望中央修法，在酒駕致死部分，以不確定故意殺人罪論處。立法院應該要採取行動，針對酒駕相關刑罰部分，要從重處罰。

高市府下午發布新聞稿表示，高雄市警察局將酒後駕車列為交通大執法取締重點項目之一，經統計110年11月1日起至今取締酒駕案與去年同期比較增加522件，110年酒駕肇事案件比去年共減少40件；另新興分局轄區酒駕肇事案件，110年度較109年相比，減少4件。

新聞稿指出，市警局已選定在各酒店、餐廳、飲酒店、小吃店、卡拉OK店等易飲酒場所加強多點式酒測攔檢，籲市民勿心存僥倖酒駕，有宿醉問題也不要上路。（編輯：謝雅竹）1101227

高雄一起酒駕車禍釀1死3傷，市長陳其邁（後右2）27日上午到長庚醫院探望傷者。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月27日