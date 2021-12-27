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首頁 / 社會

高市一家遭BMW酒駕撞翻 父女3人生命跡象穩定

2021/12/27 13:43
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（中央社記者曾以寧高雄27日電）有2次酒駕前科的黃男昨晚酒駕BMW撞上出遊的林男一家4口，妻子傷重送醫不治，小女兒完成手術、父女2人等待手術仍在加護病房；至於肇禍黃嫌，新興警分局下午移送雄檢複訊。

高雄市立大同醫院今天表示，45歲的林男四肢、骨盆等多處骨折，生命跡象穩定、意識清醒，目前在加護病房觀察，將於下午手術。姊妹倆則已轉到高雄長庚醫院，14歲妹妹頭部外傷、顱內出血，目前已結束手術移至加護病房照護，生命跡象穩定；15歲姊姊則顏面骨折、牙齒多處脫位、雙腳骨折，正等待開刀安排，目前生命跡象都穩定。

林男一家住在鳳山區，當地誠德里里長陳世寶接受媒體訪問表示，昨天前往關心時，家中的阿嬤語氣聽起來很鎮定，僅說謝謝關心。里長說，林姓一家人很熱心、鄰里有困難都願意幫忙、和鄰居關係很好，聽聞悲劇時大家都很震驚。

警方調閱紀錄，黃男民國95年就曾酒後駕車，在高雄市宏平路發生車禍，當時酒測值0.8；98年黃男又酒後騎乘機在前鎮區車撞及自小客車，肇事後28分鐘酒測值仍有0.16毫克。2次事故都僅車體損毀，沒有人員傷亡。

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38黃男昨晚酒駕肇禍，當場測得酒測值高達1.24，他拒絕夜間偵訊，在高雄市刑大拘留所過夜後，上午9時多帶往轄區新興分局訊問；全案依酒駕肇事致死等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，檢察官諭令下午2時解送至高雄地檢署複訊。

林男一家4口昨晚到愛河畔逛「霓虹派對2.0」市集並觀看燈光秀，不料晚間7時多在從國賓飯店側過馬路到愛河畔時，遭黃姓駕駛BMW撞上，妻子范女當場失去呼吸心跳，急救無效，另外父女3人送醫救治無生命危險。（編輯：孫承武）1101227

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