酒駕致1死3傷 高市府建議中央修法加強刑責

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄黃姓男子酒駕致1死3傷，高雄市長陳其邁指示相關局處加強道安大執法，並盡速研擬相關修法建議。市府今天建議中央修法除加強罰鍰吊照外，酒駕致重傷或死亡，以殺人罪論處。

高雄市新聞局長董建宏今天發布訊息表示，對昨天晚間前金區河東路酒駕事件，高雄市長陳其邁震怒，並指示交通局、警察局加強道安大執法，盡速研擬相關修法建議，以確保市民行的安全。

董建宏說，依據市長指示，市府交通局針對酒駕致人重傷或死亡，建議中央修正道路交通管理處罰條例及刑法內容，包括酒駕駕駛人除罰鍰外，吊銷其駕駛執照，永久不得考領外，建議並沒入車輛；對於酒駕肇事者同桌共飲酒的人，明知其將酒駕而不予禁止駕駛，建議予以裁罰。

此外，車主在知情情況下，除處罰鍰、車輛牌照吊扣3個月外，並建議吊銷車主駕駛執照。對於酒駕致人重傷或死亡者，建議中央修法以未必故意之殺人罪論之。同時同車乘客需連帶負刑事責任。

黃姓男子酒駕衝撞行人致1家4口1死3傷，據了解，黃男在民國95、98年有2次酒駕紀錄，車體損壞但人未受傷，這次第3度酒駕釀下嚴重傷亡。（編輯：謝雅竹）1101227